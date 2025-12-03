Zavřít reklamu

iPhone jako klíč od Audi? Podpora Car Keys míří do dalších modelů

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Apple se podle všeho připravuje na další rozšíření podpory jeho technologie Car Key, která umožňuje nahrát NFC klíče vozů du iPhonů. Na jeho serverech se totiž objevily zmínky o tom, že digitální klíče z iPhonu a Apple Watch zamíří do vybraných vozů Audi prodávaných v Číně. Naznačuje to interní seznam podporovaných vozidel, který se pravidelně objevuje ještě před oficiálními oznámeními.

Mohlo by vás zajímat

Tentokrát jde o modely vznikající v rámci společného podniku Audi a čínské společnosti FAW. Tahle dvojice v Číně vyrábí jak klasické spalováky, tak čistě elektrické modely, takže zatím není jasné, kterých vozů se novinka bude týkat. Jisté ale je, že Audi bude muset pro Car Keys přidat potřebnou funkcionalitu, jinak si uživatel dveře iPhonem neodemknou, natož pak nastartují. 

carplay Invite-People-to-Use-CarKey-copy1
bmw car key photo bmw-car-key-photo
car key bmw car-key-bmw
iPhone Car Key Kia iPhone-Car-Key-Kia
Vstoupit do galerie

Zajímavé je, že nejde o první Audi z čínského trhu, které Car Keys dostává. Už před měsícem se do systému přidaly vozy od SAIC-Audi coby druhé tamní větve Audi zaměřené především na elektromobily. Vypadá to tedy, že automobilka chystá větší nástup funkcí pro digitální ekosystémy Applu, i když zatím jen na vybraných trzích.

Digitální klíče samotné Apple představil už v roce 2022. Jejich fungování je pak naprosto jednoduché. iPhone nebo Apple Watch stačí přiložit k NFC čtečce na dveřích a máte odemčeno, potažmo pak i nastartováno. Pro zabezpečení lze použít Face ID, ale k dispozici je i možnost Express Mode, který odemyká bez jakéhokoli potvrzování. V praxi tak stačí jen „klepnout“ telefonem o kliku a vyrazit.

Mohlo by vás zajímat

Na WWDC 2025 navíc Apple oznámil, že podpora Car Keys „brzy“ dorazí ke třinácti dalším výrobcům. Mezi nimi už tehdy figurovalo Audi, ale také Porsche, Rivian, Cadillac, Chevrolet, Smart nebo Lucid Motors. Apple tak zřejmě začíná svůj slib pomalu plnit. Pro evropské řidiče to ale zatím bohužel nic konkrétního neznamená, protože jde o čistě čínské modely. Pokud však Audi rozjíždí podporu Car Keys v Číně, je dost možné, že západní trhy na sebe nenechají dlouho čekat.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.