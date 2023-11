Apple Car Key začnou podporovat další auta! Odemknete je i nastartujete iPhonem

Když na WWDC v roce 2020 ukázal Apple světu poprvé novinku ve formě digitálních klíčů k autům skrytým do Wallet v iPhonu, nejednoho jablíčkáře jimi doslova nadchnul. Car Key se totiž tehdy jevil jako převratná vychytávka, která může životy lidí velmi usnadnit. Bohužel, rozmach této technologie se nekonal a tak i dobré tři roky po uvedení jej podporuje doslova hrstka aut. Je jich totiž v současnosti jen kolem 20. To by se ale mělo co nevidět změnit.

Vývojář spolupracující s portálem MacRumors si všiml konkrétně toho, že Apple nedávno aktualizoval konfigurační soubory Apple Pay pro přidání Car Key s tím, že do nich byly přidány vozy MINI. Právě vozy z dílny této automobilky by tedy měly co nevidět začít Car Key podporovat. S trochou nadsázky se však dá říci, že se to dalo čekat již pár měsíců. MINI totiž nedávno světu představilo svůj nový infotainment MINI 9, jehož součástí je mimo jiné MINI Digital Key Plus podporující UWB na iPhonech a Androidu. Dá se tedy říci, že základy pro podporu Car Key byly tehdy již položeny a bylo proto jen otázkou času, kdy na nich začne Apple stavět. A to se zřejmě stane co nevidět. Apple sice zatím neoznámil konkrétní modely MINI, které budou Car Key podporovat, avšak pokud bude novinka vázaná právě na MINI 9, první vozy s její podporou dorazí příští rok. Jednat by se mělo o nedávno představené elektrické MINI Coopery a MINI Countrymany.