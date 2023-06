Tři roky od uvedení Apple Car Key jej podporuje pouze 19 modelů vozidel, většina je od BMW

Apple Car Key je funkce, kterou si zamilujete doslova hned jak ji vyzkoušíte. Přece jen telefon u sebe máte prakticky pořád a vlastně díky Car Key můžete zapomenout na klasické klíčky od auta, stačí vám iPhone. Potřebujete využít Wallet službu nebo vám chodí do garáže vyzvedávat auto z ruční myčky? Pak to můžete díky Apple Car Key dělat stejně jako já a pouze poslat přes iMessage klíčky od auta člověku, který jej vyzvedne. Bohužel v tom případě musíte vlastnit jedno z pouhých 19 vozidel, které tuto vychytávku podporují. Ano, zní to až neuvěřitelně, ale ani tři roky po představení Car Key se počet vozidel, které funkci podporují nedostal přes číslo 20. Drtivá většina jsou pak vozy BMW a v podstatě existuje jen velmi malý počet vozů Hyundai z roku 2023, jeden vůz Kia Niro a také Genesis GV60 a G90, které kromě BMW Car Key podporují.

Nikdo oficiálně nikdy neuvedl, proč se podpora digitalního klíče od vozu nerozšířila, přitom problém zřejmě nebude ani tak v ceně samotné, protože zatímco za CarPlay si automobilky nechávají platit, Car Key nabízejí u modelů, které jej podporují, zcela zdarma. CarPlay si buď musíte koupit samostatně, nebo jej většina automobilek schovává do nějakého balíčku typu Mobility Connection a tak podobně. Ovšem vozy, které Car Key podporují, jej zkrátka dostávají a nemusíte za něj nic připlácet, jedinou podmínkou je mít ve svém voze, jenž má podporu pro digitální klíč od Applu bezklíčkové otevírání a startování. O složitosti implementace ze strany výrobců také zřejmě nemůže být příliš řeč, protože existují firmy, které vám podporu zařídí za pár stovek Euro také do vozů, jenž tuto podporu nemají, nic příliš složitého na tom tedy zřejmě nebude.

Je tedy otázkou, proč se Key Car, který je skutečně jednou z vychytávek jenž umí usnadnit život příliš nerozšířil. Uvidíme, zda se postupem času dočkáme zlepšení dosutpnosti, ovšem vzhledem k tomu, že ani po třech letech od uvedení podporované modely nepřesáhly číslo 20, je velmi nepravděpodobné, že by se najednou začal Car Key masově šířit, což je škoda.