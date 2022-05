Recenze BMW Digital Key: Už jste někdy posílali klíčky od auta přes iMessage?

Určitě jste už zažili ten pocit, kdy ukazujete nějakou technologickou vychytávku svým rodičům nebo prarodičům a nechápete, co je na tom tak může až tak překvapovat, když pro vás je to přece naprostá samozřejmost. Tak nějak jsem si připadal, když jsem si poprvé vyzkoušel vytvořit virtuální klíč ke svému novému vozu. Naše ostatní auta tuto funkci nemají, a tak i přesto, že je už pár měsíců dostupná, osobně jsem se s ní setkal až nyní. V případě BMW stačí k vytvoření takzvaného Digital Key jediné – zavřít se spolu s iPhonem a oběma fyzickými klíči v autě. Je opravdu nutné mít oba klíče a nikoli například „kreditku“, kterou vám BMW dá také k odemykání a používání vozu. Jakmile máte oba klíče ve voze, můžete vytvořit Digital Key ve vašem iPhone, což trvá doslova pár vteřin a od této chvíle můžete iPhone používat místo klíčků k vozu.

Pokud se rozhodnete někam vyjet, stačí vám mít s sebou iPhone a ten následně použít pro odemknutí dveří a to tím, že přiložíte zadní část telefonu, kde je NFC čip ke klice dveří a automaticky je otevřete. Poté již jen vložíte iPhone do přihrádky pro bezdrátové nabíjení a můžete nastartovat. Máte v zásadě dvě možnosti, jak moc chcete svůj vůz chránit proti krádeži pomocí iPhonu s Digital Key s tím, že obě mají své výhody i nevýhody. První možností je, že nebudete vyžadovat pro odemknutí auta Face ID. V tom případě skutečně jen dojdete k vozu a rovnou z kapsy telefon přiložíte ke klice vozu a pak jej vložíte do nabíječky a nastartujete. To má jednu zásadní výhodu a to fakt, že můžete auto odemknout a nastartovat i v případě, že máte zcela vybitý telefon. Vše funguje na principu NFC a to nepotřebuje napájení.

Na druhou stranu to doslova a do písmene znamená, že pokud kdokoli najde nebo vám ukradne telefon, má tím pádem i přístup do vozu. Druhou možností je pak podmínit odemknutí vozu a nastartování pomocí odemknutí přes Face ID. To, jak sami tušíte má výhodu v zabezpečení, ovšem pokud někam vyrazíte jen s iPhonem a dojde vám v něm šťáva, zkrátka si auto neodemknete ani nenastartujete. Je tedy jen a jen na vaší volbě, zda preferujete bezpečí nebo pohodlí.

To nejzajímavější na Digital Key nás však teprve čeká. Jakmile si vytvoříte klíček ve vašem iPhonu, můžete jej dát také ostatním, a to buď na neomezenou dobu nebo klidně i jen na pár hodin. Už jste někdy poslali klíčky od auta přes iMessage? Nám chodí pravidelně všechna auta umývat kluci z RDM Garáž, a to s tím, že ráno auto vyzvednou a večer zaparkují do garáže. Doteď jsem jim musel fyzicky dávat klíče od vozu, což však nyní odpadá a stačí jim poslat přes iMessage digitální klíček a nastavit mu určitý čas platnosti. Pokud víte, že vůz se bude umývat jen jeden den, pak můžete určit, že klíč přestane fungovat následující den a to včetně přesného času. Sdílet Digital Key můžete s každým, kdo má iPhone s NFC a to jednoduše tím, že vyberete kontakt, kterému chcete vámi vytvořený klíč poslat.

Klíče můžete kdykoli deaktivovat a zamezit tak dalšímu používání vozu s tím, že pokud dotyčný zrovna řídí, tak se samozřejmě klíč deaktivuje až v momentě, kdy vypne motor a znovu jej již nenastartuje. Jedná se o super vychytávku, která v kombinaci s aplikací pro ovládání vozu umožňuje vše, a ještě víc než klasické klíče a to včetně těch s displejem. Je však nutné myslet na to, že váš vůz musí Digital Key podporovat a musíte mít v konfiguraci vozu objednáno minimálně bezklíčové startování a Keyless odemykání vozu, případně ještě rozšířenou integraci smartphonu s vozem. Zda tato funkce stojí za to je otázkou preferencí daného uživatele, ovšem je potřeba brát v potaz, že samotný Digital Key je zdarma. Ano, musíte nakonfigurovat věci za tisíce Euro, aby vám fungoval, ovšem tyto věci umožňují například Keyless otevírání auta, podkopnutí kufru pro otevření a tak dále. Nejedná se tedy o to, že si musíte předplatit něco, co využijete jen pro Digital Key. Pokud vám dávají připlatkové výbavy, které pro Digital Key potřebujete, smysl, pak vyzkoušet Digital Key už nic nestojí a rozhodně minimálně když někomu půjčujete auto nebo vám pro něj chodí pravidelně kluci z myčky stojí za to.