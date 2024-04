Recenze JBL Bar 800: Obklopenost zvukem bez drátů a starostí

Na testování JBL Bar 800 jsem se po zkušenostech s JBL Bar 500 skutečně těšil, neboť i nižší model vytvářel velmi slušný prostorový zážitek, přestože se nemůže pochlubit odnímatelnými reproduktory, jež patří mezi největší benefity této sestavy, ani tak působivým výkonem. Rovněž rozdíl v konfiguraci 5.1.2 je oproti zmíněnému 5.1 příbuznému v tomto případě znát. Tentokrát jsem se kromě několika kusů z Apple TV+ intenzivněji zaměřil také na hudbu a dal prostor poslechu tracků v Dolby Atmos, což náleželo k nejpříjemnějším chvilkám ve společnosti tohoto soundbaru se subwooferem. Když k tomu člověk přičte kromě HDMI a optiky ještě konektivitu Wi-Fi i Bluetooth navázané na podporu streamovacích služeb typu Spotify nebo Tidal, společně s přehledným přístupem k nastavení a šikovnému ovládání skrze aplikaci JBL One, jeví se JBL Bar 800 opravdu slibně. Pojďme se na něj podívat detailněji.

Co se nachází v balení

Když si objednáte JBL Bar 800, přijde vám balík připomínající židličku s praktickým otvorem pro usnadnění manipulace s téměř 19 kg hmotnosti. Krabice s potiskem kombinující pro firmu typickou oranžovou s bílou obrázky navádí k doporučením pro přenášení i vybalení. Položením na bok získáte přístup k západkám a rozevře se před vámi veškerý obsah chráněný polystyrénovými formami. Ten čítá kromě samotného soundbaru se subwooferem ještě dva zmíněné magneticky připojitelné reproduktory, sadu krytek, dvojici napájecích kabelů a menší box s příslušenstvím. V jeho útrobách naleznete dokumentaci, včetně šablony nápomocné, rozhodnete-li se pro montáž na zeď, a všeho potřebného, co s tím souvisí od konzoly až po hmoždinky i vruty. Samozřejmě zde nechybí také dálkové ovládání, kterému dodávají energii dvě baterie typu AAA, a naštěstí ani HDMI o délce 120 cm.

Fyzické vlastnosti

Soustava se dodává v efektním černém provedení a v rámci jejího začlenění do interiéru si pro ni pod televizí budete muset rezervovat 88,4, respektive s krytkami 93,5 cm šířky, 5,6 cm na výšku a 12 cm do hloubky. Přestože jsou vstupy a výstupy vnořené, na skříňce raději počítejte ještě s jistou rezervou pro konektory. Všechna tlačítka sloužící zprava pro zapnutí i přepínání zdroje a snížení či zvýšení hlasitosti najdete na horní straně. O jakýchkoli změnách pak informuje relativně nenápadný displej vpředu pod mřížkou. Hodnota 3,4 kg, kterými soundbar zatíží podklad, je zde také velmi rozumná.

Naopak subwoofer s 30,5 cm šíře i hloubky a 44,04 cm výšky je vzhledem k hmotnosti 10 kg ideální usadit poblíž na zem, případně mu najít jiné vhodné umístění respektující rozumný odstup od stěny spojený s potřebou napájení. Komunikace probíhá bezdrátově, takže o žádné další kabely se starat nemusíte, přičemž to platí i pro spojení se satelity.

Ty váží jen 1,3 kg a s rozměry šířky, výšky a hloubky 14,5 – s překrytím 16,8 cm, 5,6 cm a 12 cm se snadno vejdou třeba za pohovku nebo na poličku. Dobíjení probíhá buď připojením na koncích soundbaru, popřípadě pomocí USB-C na každém z prostorových reproduktorů.

Ovládání a aplikace JBL One

Kontrolu nad JBL Bar 800 kromě tlačítek dobře obstará přiložené dálkové ovládání, s nímž vám budou po ruce všechny důležité funkce. Chcete-li ale schopnosti systému, včetně třípásmového ekvalizéru a vizuálního průvodce kalibrací využít naplno, nabízí se pro tento účel ke stažení zdarma pro iPhony v App Store a zařízením se systémem Android na Google Play jmenovaná aplikace JBL One. Ta vás srozumitelně provede jak prvotním přidáním produktu, tak připojením k Wi-Fi, včetně kontroly dostupnosti nejnovějšího firmwaru.

Zvolit jde lokalizaci do slovenštiny, což usnadňuje orientaci všem, kdo angličtině příliš neholdují. Po klepnutí na úvodní blok s grafickým zobrazením JBL Bar 800 máte k dispozici nástroje pro správu, nastavení i přehrávání. Vyjma již uvedených předností můžete například pomocí slideru měnit úroveň hlasitosti zadního kanálu, pracovat se synchronizací nebo zařízení přejmenovat. Totéž rozhraní zprostředkovává integraci se zdroji pro streamování obsahu.

Trocha technických údajů

Ten, koho JBL Bar 800 osloví, se může těšit na štědrou porci výkonu složenou z 300 W, které dodá 10″ subwoofer, 340 W poskytnutých soundbarem a 2 x 40 W proudících k posluchači zpoza hlavy, čímž se v součtu dostáváme na úctyhodných 720 W. Výrobce do systému zakomponoval oválné měniče 46 na 90 mm, které se nachází v každém ze satelitů a tři z nich též v soundbaru, kde je doplňuje stejný počet 20mm tweterů a dvojice 70mm širokopásmových driverů směřujících vzhůru. Udávaná frekvenční odezva se pohybuje mezi 35 Hz až 20 kHz (-6dB). Pokud jde o bezdrátové technologie, je u Wi-Fi podporováno pásmo 2,4 i 5 GHz a Bluetooth 5.0 s profily A2DP 1.2 a AVRCP 1.5. V rámci přenosu signálu přes HDMI verze 2.3 s funkcí HDR pass-through pro HDR10 a Dolby Vision nejste s kompatibilními přehrávači nebo herními konzolemi nijak ochuzeni po vizuální stránce, zatímco eARC rozezní místnost nekomprimovaným prostorovým zvukem Dolby Atmos prostřednictvím jediného kabelu.

Osobní dojmy a hodnocení

Jak již zaznělo úvodem, moje očekávání byla poté, co jsem měl tu čest s JBL Bar 500, poměrně vysoká. Většina z nich se přitom naplnila. Prostorové podání je po provedení kalibrace, které stojí za to pro dosažení co možná nejlepších výsledků věnovat pozornost, na soustavu v této cenové kategorii nadprůměrné. Vyladěním úrovně odnímatelných reproduktorů a přizpůsobením ekvalizéru, jsem dosáhl mým preferencím zcela vyhovujícího zvuku, který vyplnil celou místnost. Pozice dokáže výrazně změnit zážitek. Ideálně by tedy nemělo šíření zvuku nic stát v cestě, v zásadě se ale stačí podřídit radám průvodce v aplikaci.

Rozhodně oceňuji práci subwooferu, který přestože jde papírově jen ke zmíněným 35 Hz, je opravdu a doslova cítit. Se skromnými rozměry mého obýváku jsem při běžném provozu neměl potřebu jít nad limit polovičního zatížení, ale samozřejmě jsem takový scénář vyzkoušel. Pominu-li ne zcela ideální akustické podmínky pokoje, v němž už se pomalu dávaly předměty do pohybu, systém mne příjemně překvapil minimální mírou zkreslení. Pro obsah z Apple TV+ a Apple Music či Spotify jsem v aplikaci JBL One používal odlišnou frekvenční úpravu. Při sledování filmů jsem se snažil mírně posílit středy, jejichž přednes by zde mohl být trochu výraznější, ovšem dá se to řešit ekvalizérem, přičemž jako přínosné se zde ukázalo také zvýraznění dialogů na Apple TV.

Bezdrátový přenos přes AirPlay i Bluetooth neprovázely žádné potíže. Snad jen probuzení v kombinaci s obrazovkou připojenou přes HDMI bych uvítal pružnější. Z počátku jsem se trochu obával nutnosti častého dobíjení satelitů, ale s výdrží, která se pohybuje okolo 10 hodin, jsem je při běžném provozu v průběhu týdne přicvakával k soundbaru pouze jednou. Celkově vnímám sestavu jako skvělou volbu pro ty, kteří si chtějí při konzumaci multimédií užít nebývale čistý a dynamický poslech, který člověka obklopí a vtáhne do děje, ale dá též vyniknout oblíbeným skladbám nejen v Dolby Atmos.

Cena

JBL Bar 800 lze aktuálně pořídit za 22 990 Kč, což zní na takto vybavený systém s odnímatelnými reproduktory nabitý technologiemi pro streamování velice rozumně. Za tyto peníze mnoho konkurentů srovnatelných schopností nenajdete.

Slevový kód

Pokud vás soundbar JBL Bar 800 zaujal, máme pro vás super zprávu. Díky slevovému kódu BAR800LSA15 jej totiž může 5 z vás získat o 15 % levněji.

JBL Bar 800 lze zakoupit zde