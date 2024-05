Apple se musel omluvit za zpackanou reklamu. Teď se zjistilo, že ji navíc celou okopíroval

Jen stěží bychom si za poslední roky vybavili od Applu reklamu, která by vzbudila tak velký rozruch jako ta, kterou představil novou generaci iPadů Pro. Slisováním hudebních nástrojů, štětců a barev i další spousty předmětů spojených s uměním a kreativitou si totiž Apple zadělal na pořádnou polízanici ve formě velké vlny kritiky. Ta byla dokonce natolik silná, že jej přiměla k veřejné omluvě a příslibu, že reklamu již nikde používat nebude, přestože plánoval, že minimálně v televizích poběží. A o to víc možná Apple naštve, že koncept reklamy vlastně ani nevymyslel sám, ale „jen“ jej okopíroval od LG. Zatímco však to tehdy „bídu“ nedostalo, Apple ano.

LG s podobnou reklamou přišlo konkrétně v roce 2008 při propagaci jejich smartphonu KC910 Renoir. Na svou dobu se jednalo o velmi zajímavé a hlavně pak komplexní zařízení nabízející WiFi, GPS, akcelerometr, podporu Dolby Audio a tak podobně. Svým způsobem se tedy jednalo o zařízení vytvořené s podobnou myšlenkou jako nyní iPad Pro – tedy o něco, čím lze nahradit spousty produktů. Zatímco však v roce 2008 přijala společnost tuto reklamu bez problému, v dnešní době Applu něco podobného neprošlo. Svým způsobem se tak krásně ukazuje, jak se celkové vnímání lidské společnosti za posledních 16 let změnilo a že to, nad čím bychom před pár lety coby společnost mávli rukou je nyní bráno úplně jinak.