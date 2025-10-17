Zavřít reklamu

Vozy této automobilky dostanou brzy podporu Apple Car Key!

Apple pokračuje v rozšiřování své funkce digitálních klíčů v aplikaci Apple Wallet. Podle novách informací portálu MacRumors se v interním kódu objevila podpora pro vozy koncernu General Motors, což naznačuje, že spuštění funkce může být na dosah.

Odemykání iPhonem povolují další automobilky

Nový kód přidává do interního seznamu vozidel s podporou Apple Car Key značky Cadillac, Chevrolet a GMC. To znamená, že majitelé těchto vozů by mohli již brzy odemykat, zamykat a startovat své automobily přímo pomocí iPhonu nebo Apple Watch, bez nutnosti klasického klíče.

Zatím není jasné, které konkrétní modely budou kompatibilní, ale podle vývojářských náznaků jde o širší implementaci v rámci celého portfolia GM. Apple přitom už dříve na WWDC 2025 oznámil, že 13 nových výrobců automobilů se připojí k ekosystému digitálních klíčů. Kromě General Motors se mezi nimi objevily značky jako Rivian, Smart, Voyah, Acura, Chery, Hongqi, Lucid, Porsche, Tata a WEY.

Podpora pro GM přichází krátce po tom, co vývojář Aaron Perris odhalil, že Apple přidal podobný backendový kód i pro jiné značky, včetně Rivianu a Smartu. Samotný kód v systému iOS ale zatím nestačí – automobilky musí aktivovat funkci i na svých serverech, aby byla plně funkční.

Pošlete klíč zprávou

Apple Car Key umožňuje bezpečné sdílení přístupu k vozidlu s dalšími uživateli prostřednictvím iMessage a nabízí i možnost přístupového režimu pro hosty, například při půjčení vozu. Funkce používá technologii Ultra Wideband (UWB) a NFC, díky čemuž může telefon zůstat v kapse i při odemykání dveří nebo startování motoru.

Rozšíření podpory pro General Motors potvrzuje, že Apple pokračuje ve snaze o hlubší integraci iPhonu do automobilového ekosystému – podobně jako u rozšiřování platformy CarPlay Ultra.

