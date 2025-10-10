Zavřít reklamu

Tyto automobilky nabídnou CarPlay Ultra! BMW, Ford a Volvo dávají ruce pryč

iPhone
Martin Hradecký
0

Apple letos konečně spustil CarPlay Ultra – novou generaci svého infotainment systému s hlubší integrací do automobilu. Po pěti měsících je ale dostupný pouze v modelech Aston Martin pro USA a Kanadu. Ostatní řidiči si musí ještě počkat.

CarPlay Ultra umožňuje zobrazovat nejen mapy či hudbu, ale i data z palubního systému – například rychlost, tlak v pneumatikách, teplotu motoru nebo stav paliva. Nabízí i aplikace pro ovládání klimatizace, rádia či parkovací kamery. Rozhraní se přizpůsobuje značce i konkrétnímu modelu auta.

Apple CarPlay Ultra cluster ADAS Apple-CarPlay-Ultra-cluster-ADAS
Apple CarPlay Ultra cluster climate Apple-CarPlay-Ultra-cluster-climate
Apple CarPlay Ultra cluster Maps Apple-CarPlay-Ultra-cluster-Maps
Apple CarPlay Ultra cluster Now Playing Apple-CarPlay-Ultra-cluster-Now-Playing
Apple CarPlay Ultra cluster radio Apple-CarPlay-Ultra-cluster-radio
Apple CarPlay Ultra cluster widgets Apple-CarPlay-Ultra-cluster-widgets
Apple v květnu oznámil, že CarPlay Ultra se do 12 měsíců rozšíří i do vozů Hyundai, Kia, Genesis a později také Porsche. To znamená, že do poloviny roku 2026 bychom ho měli vídat i v dostupnějších modelech. O jaké ale vlastně půjde? Níže naleznete souhrn toho, co se v současnosti o podpoře CarPlay Ultra ví. O vyloženě dobré zprávy se ale vlastně nejedná. Řada velkých automobilek totiž již tuto novinku odmítla a spousta se pak k celé záležitosti zatím ani nevyjádřila.

Aktuální přehled značek

Nyní podporují:

  • Aston Martin

Potvrzená podpora v budoucnu:

  • Hyundai, Kia, Genesis, Porsche

Odmítly podporu CarPlay Ultra:

  • Audi, BMW, Ford, Lincoln, Mercedes-Benz, Polestar, Renault, Rivian, Volvo

Například General Motors už dříve oznámil, že zcela ruší podporu klasického CarPlay u svých elektromobilů, takže CarPlay Ultra u značek Chevrolet, Cadillac či GMC zřejmě také neuvidíme. Stejně tak se neočekává podpora u Tesly. Nejasná situace panuje u automobilek Honda, Toyota, Lexus, Nissan, Subaru a dalších, které zatím oficiální stanovisko nevydaly.

CarPlay Ultra bylo poprvé představeno už na WWDC 2022 a Apple slíbil, že půjde o revoluční krok směrem k plné integraci iPhonu s vozidlem. Reálně to však zatím vypadá, že masové rozšíření systému přijde až v roce 2026.

