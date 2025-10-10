Tyto automobilky nabídnou CarPlay Ultra! BMW, Ford a Volvo dávají ruce pryč

Apple letos konečně spustil CarPlay Ultra – novou generaci svého infotainment systému s hlubší integrací do automobilu. Po pěti měsících je ale dostupný pouze v modelech Aston Martin pro USA a Kanadu. Ostatní řidiči si musí ještě počkat.
CarPlay Ultra umožňuje zobrazovat nejen mapy či hudbu, ale i data z palubního systému – například rychlost, tlak v pneumatikách, teplotu motoru nebo stav paliva. Nabízí i aplikace pro ovládání klimatizace, rádia či parkovací kamery. Rozhraní se přizpůsobuje značce i konkrétnímu modelu auta.
Apple v květnu oznámil, že CarPlay Ultra se do 12 měsíců rozšíří i do vozů Hyundai, Kia, Genesis a později také Porsche. To znamená, že do poloviny roku 2026 bychom ho měli vídat i v dostupnějších modelech. O jaké ale vlastně půjde? Níže naleznete souhrn toho, co se v současnosti o podpoře CarPlay Ultra ví. O vyloženě dobré zprávy se ale vlastně nejedná. Řada velkých automobilek totiž již tuto novinku odmítla a spousta se pak k celé záležitosti zatím ani nevyjádřila.
Aktuální přehled značek
Nyní podporují:
- Aston Martin
Potvrzená podpora v budoucnu:
- Hyundai, Kia, Genesis, Porsche
Odmítly podporu CarPlay Ultra:
- Audi, BMW, Ford, Lincoln, Mercedes-Benz, Polestar, Renault, Rivian, Volvo
Například General Motors už dříve oznámil, že zcela ruší podporu klasického CarPlay u svých elektromobilů, takže CarPlay Ultra u značek Chevrolet, Cadillac či GMC zřejmě také neuvidíme. Stejně tak se neočekává podpora u Tesly. Nejasná situace panuje u automobilek Honda, Toyota, Lexus, Nissan, Subaru a dalších, které zatím oficiální stanovisko nevydaly.
CarPlay Ultra bylo poprvé představeno už na WWDC 2022 a Apple slíbil, že půjde o revoluční krok směrem k plné integraci iPhonu s vozidlem. Reálně to však zatím vypadá, že masové rozšíření systému přijde až v roce 2026.