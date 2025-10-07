Zavřít reklamu

AirPods si konečně naplno rozumí s CarPlay! V iOS 26 spolu fungují lépe než kdy dřív

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Ačkoliv je ekosystém Applu známý svou vzájemnou provázaností, jedna drobnost v něm dlouhá léta chyběla. Řeč je konkrétně o utomatickém přepínání AirPodů při používání CarPlay. Funkce, která se v jiných situacích stará o ten pověstný “Apple magic moment”, totiž až do teď v autě nefungovala. To se ale s příchodem iOS 26 naštěstí (konečně) mění.

Mohlo by vás zajímat

Automatické přepínání AirPodů je v principu jednoduché, ale nesmírně praktické. Sluchátka sama poznají, který Apple produkt právě používáte, a bez vašeho zásahu na něj přepnou. Když tedy posloucháte hudbu na Macu, ale vezmete do ruky iPhone a pustíte si video, AirPody se samy připojí k iPhonu bez nutnosti ručního přepnutí v nastavení Bluetooth, potažmo ve výstupu zvuku v ovládacím centru. První verze této funkce sice nebyla úplně bezchybná a občas dokázala spíš otrávit než potěšit, ale v posledních letech ji Apple výrazně vyladil. A teď přichází i tam, kde jí uživatelé chtěli od začátku, tedy do CarPlay.

CarPlay iOS 26 2 CarPlay iOS 26 2
CarPlay iOS 26 3 CarPlay iOS 26 3
CarPlay iOS 26 4 CarPlay iOS 26 4
CarPlay iOS 26 5 CarPlay iOS 26 5
CarPlay iOS 26 6 CarPlay iOS 26 6
CarPlay iOS 26 7 CarPlay iOS 26 7
CarPlay iOS 26 8 CarPlay iOS 26 8
CarPlay iOS 26 9 CarPlay iOS 26 9
CarPlay iOS 26 10 CarPlay iOS 26 10
CarPlay iOS 26 12 CarPlay iOS 26 12
CarPlay iOS 26 11 CarPlay iOS 26 11
CarPlay iOS 26 13 CarPlay iOS 26 13
CarPlay iOS 26 14 CarPlay iOS 26 14
Vstoupit do galerie

Od iOS 26 tak AirPods dokážou automaticky spolupracovat i s vaším vozem. Pokud máte sluchátka v uších a sednete si do auta, CarPlay je rozpozná a přebere přehrávání, aniž by se zvuk přepnul na palubní reproduktory. A když po cestě dorazíte do cíle, přechod zpět na iPhone proběhne stejně hladce. Apple navíc přidal i novou možnost „Keep Audio in Headphones“, která zajistí, že zvuk zůstane v AirPodech i ve chvíli, kdy auto připojíte k systému CarPlay. To ocení hlavně ti, kteří si v autě rádi doposlechnou podcast nebo hovor bez rušení okolím. Ve výsledku tak jde o zdánlivě malou, ale velmi příjemnou změnu, která dělá používání Applu zase o kousek plynulejším a chytřejším. Je proto skoro až s podivem, že jsme na ni čekali tak dlouho. 

AirPods Pro 3 LsA 1 AirPods Pro 3 LsA 1
AirPods Pro 3 LsA 2 AirPods Pro 3 LsA 2
AirPods Pro 3 LsA 3 AirPods Pro 3 LsA 3
AirPods Pro 3 LsA 4 AirPods Pro 3 LsA 4
AirPods Pro 3 LsA 5 AirPods Pro 3 LsA 5
AirPods Pro 3 LsA 6 AirPods Pro 3 LsA 6
AirPods Pro 3 LsA 7 AirPods Pro 3 LsA 7
AirPods Pro 3 LsA 8 AirPods Pro 3 LsA 8
AirPods Pro 3 LsA 9 AirPods Pro 3 LsA 9
AirPods Pro 3 LsA 10 AirPods Pro 3 LsA 10
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.