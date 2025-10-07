AirPods si konečně naplno rozumí s CarPlay! V iOS 26 spolu fungují lépe než kdy dřív

Ačkoliv je ekosystém Applu známý svou vzájemnou provázaností, jedna drobnost v něm dlouhá léta chyběla. Řeč je konkrétně o utomatickém přepínání AirPodů při používání CarPlay. Funkce, která se v jiných situacích stará o ten pověstný “Apple magic moment”, totiž až do teď v autě nefungovala. To se ale s příchodem iOS 26 naštěstí (konečně) mění.
Automatické přepínání AirPodů je v principu jednoduché, ale nesmírně praktické. Sluchátka sama poznají, který Apple produkt právě používáte, a bez vašeho zásahu na něj přepnou. Když tedy posloucháte hudbu na Macu, ale vezmete do ruky iPhone a pustíte si video, AirPody se samy připojí k iPhonu bez nutnosti ručního přepnutí v nastavení Bluetooth, potažmo ve výstupu zvuku v ovládacím centru. První verze této funkce sice nebyla úplně bezchybná a občas dokázala spíš otrávit než potěšit, ale v posledních letech ji Apple výrazně vyladil. A teď přichází i tam, kde jí uživatelé chtěli od začátku, tedy do CarPlay.
Od iOS 26 tak AirPods dokážou automaticky spolupracovat i s vaším vozem. Pokud máte sluchátka v uších a sednete si do auta, CarPlay je rozpozná a přebere přehrávání, aniž by se zvuk přepnul na palubní reproduktory. A když po cestě dorazíte do cíle, přechod zpět na iPhone proběhne stejně hladce. Apple navíc přidal i novou možnost „Keep Audio in Headphones“, která zajistí, že zvuk zůstane v AirPodech i ve chvíli, kdy auto připojíte k systému CarPlay. To ocení hlavně ti, kteří si v autě rádi doposlechnou podcast nebo hovor bez rušení okolím. Ve výsledku tak jde o zdánlivě malou, ale velmi příjemnou změnu, která dělá používání Applu zase o kousek plynulejším a chytřejším. Je proto skoro až s podivem, že jsme na ni čekali tak dlouho.