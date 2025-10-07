Zavřít reklamu

Šéf oblíbené automobilky šokoval: Naši zákazníci nakonec ocení, že CarPlay nenabízíme!

Vše o Apple
Jiří Filip
Automobilka Rivian patří mezi malou skupinu výrobců, kteří se rozhodli zcela obejít bez Apple CarPlay. Na první pohled to může působit jako riskantní krok, zvlášť když jde o funkci, kterou většina řidičů považuje za samozřejmost. Generální ředitel Rivianu RJ Scaringe si však stojí za tím, že tento krok má své opodstatnění a že zákazníci to časem pochopí.

CarPlay iOS 26 4 CarPlay iOS 26 4
CarPlay iOS 26 5 CarPlay iOS 26 5
CarPlay iOS 26 6 CarPlay iOS 26 6
CarPlay iOS 26 7 CarPlay iOS 26 7
CarPlay iOS 26 8 CarPlay iOS 26 8
CarPlay iOS 26 9 CarPlay iOS 26 9
CarPlay iOS 26 10 CarPlay iOS 26 10
CarPlay iOS 26 11 CarPlay iOS 26 11
CarPlay iOS 26 12 CarPlay iOS 26 12
CarPlay iOS 26 13 CarPlay iOS 26 13
CarPlay iOS 26 15 CarPlay iOS 26 15
CarPlay iOS 26 1 CarPlay iOS 26 1
V podcastu Decoder s Nilayem Patelem totiž Scaringe otevřeně prohlásil, že „v průběhu času zákazníci ocení, že jsme CarPlay do našich aut nezařadili“. Důvod? Rivian chce mít plnou kontrolu nad tím, jak digitální prostředí v jeho vozech vypadá a funguje. „Nechceme, aby uživatel musel přepínat mezi rozhraním CarPlay, které vypadá a působí stejně ve všech autech, a naším vlastním systémem,“ vysvětlil.

Zásadní roli má v tomto přístupu hrát umělá inteligence. Podle Scaringeho bude AI stále víc propojená s prostředím vozu od informací o jeho stavu a jízdní historii až po zvyklosti samotného řidiče. Aby mohl systém tyto informace efektivně využívat, musí mít přístup k celému ekosystému funkcí, aplikací a dat. „V momentě, kdy začneme integrovat AI, se to stane ještě důležitější. Chceme, aby vůz dokázal sám rozpoznávat kontext, přizpůsobit se a nabídnout opravdu chytřejší zážitek z jízdy,“ dodal. Jinými slovy Rivian tvrdí, že pokud by do svých vozů pustil CarPlay, ztratil by nad tímto ekosystémem kontrolu a tím i možnost nabídnout propracované AI funkce. Ačkoliv se to může zdát jako příliš optimistický argument, automobilka zjevně sází na to, že budoucnost patří propojeným, inteligentním systémům, nikoliv platformám třetích stran.

Multi Display CarPlay 2 Multi-Display-CarPlay-2
Next Generation CarPlay Porsche 2 Next-Generation-CarPlay-Porsche-2
Next Generation CarPlay Porsche 1 Next-Generation-CarPlay-Porsche-1
Next Generation CarPlay Aston Martin Next-Generation-CarPlay-Aston-Martin
Next Generation CarPlay Aston Martin 2 Next-Generation-CarPlay-Aston-Martin-2
CarPlay Next Generation Multi Screens CarPlay-Next-Generation-Multi-Screens
Multi Display CarPlay 2 Multi-Display-CarPlay-2
Next Generation CarPlay Aston Martin 2 Next-Generation-CarPlay-Aston-Martin-2
Next Generation CarPlay Aston Martin Next-Generation-CarPlay-Aston-Martin
Next Generation CarPlay Porsche 1 Next-Generation-CarPlay-Porsche-1
Scaringe přesto ujistil, že Rivian a Apple spolu zůstávají v dobrých vztazích. Společnost prý chystá několik integrací s Apple službami, včetně podpory digitálního klíče v Apple Wallet a také lepší integrace zpráv přímo do infotainmentu vozidel. Jedno je ale jisté. Zatímco ostatní automobilky sází na CarPlay jako na jistotu, Rivian se vydává úplně opačným směrem. Zda mu to přinese výhodu, nebo naopak odradí potenciální zákazníky, ukáže až čas, ale jasné je, že má pro svůj postoj jasnou vizi.

