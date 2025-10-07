Šéf oblíbené automobilky šokoval: Naši zákazníci nakonec ocení, že CarPlay nenabízíme!

Automobilka Rivian patří mezi malou skupinu výrobců, kteří se rozhodli zcela obejít bez Apple CarPlay. Na první pohled to může působit jako riskantní krok, zvlášť když jde o funkci, kterou většina řidičů považuje za samozřejmost. Generální ředitel Rivianu RJ Scaringe si však stojí za tím, že tento krok má své opodstatnění a že zákazníci to časem pochopí.
V podcastu Decoder s Nilayem Patelem totiž Scaringe otevřeně prohlásil, že „v průběhu času zákazníci ocení, že jsme CarPlay do našich aut nezařadili“. Důvod? Rivian chce mít plnou kontrolu nad tím, jak digitální prostředí v jeho vozech vypadá a funguje. „Nechceme, aby uživatel musel přepínat mezi rozhraním CarPlay, které vypadá a působí stejně ve všech autech, a naším vlastním systémem,“ vysvětlil.
Zásadní roli má v tomto přístupu hrát umělá inteligence. Podle Scaringeho bude AI stále víc propojená s prostředím vozu od informací o jeho stavu a jízdní historii až po zvyklosti samotného řidiče. Aby mohl systém tyto informace efektivně využívat, musí mít přístup k celému ekosystému funkcí, aplikací a dat. „V momentě, kdy začneme integrovat AI, se to stane ještě důležitější. Chceme, aby vůz dokázal sám rozpoznávat kontext, přizpůsobit se a nabídnout opravdu chytřejší zážitek z jízdy,“ dodal. Jinými slovy Rivian tvrdí, že pokud by do svých vozů pustil CarPlay, ztratil by nad tímto ekosystémem kontrolu a tím i možnost nabídnout propracované AI funkce. Ačkoliv se to může zdát jako příliš optimistický argument, automobilka zjevně sází na to, že budoucnost patří propojeným, inteligentním systémům, nikoliv platformám třetích stran.
Scaringe přesto ujistil, že Rivian a Apple spolu zůstávají v dobrých vztazích. Společnost prý chystá několik integrací s Apple službami, včetně podpory digitálního klíče v Apple Wallet a také lepší integrace zpráv přímo do infotainmentu vozidel. Jedno je ale jisté. Zatímco ostatní automobilky sází na CarPlay jako na jistotu, Rivian se vydává úplně opačným směrem. Zda mu to přinese výhodu, nebo naopak odradí potenciální zákazníky, ukáže až čas, ale jasné je, že má pro svůj postoj jasnou vizi.
Neni to ta prakticky zbankrotovaná automobilka?