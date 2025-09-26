Jak si do CarPlay přidat fotografii vlastního auta

Spolu s iOS 26 vznikl na Instagramu nový trend, kdy si lidé začali přidávat fotografie vlastního vozu do CarPlay. To umožňuje nová funkce v iOS 26 CarPlay, kdy si můžete přidat do CarPlay widgety. Mezi těmi najdete i widget, který zobrazuje fotografie. Abyste měli na displeji svého vozu fotografii nebo obrázek svého auta, stačí si vytvořit složku v iOS, například s názvem CarPlay. Do té pak nahrajete pouze jednu fotografii a to právě fotku svého vozu.
V případě, že chcete ať se fotografie mění, můžete jich sem nahrát samozřejmě i víc. Ideální je pokud máte nastavneu černou tapetu v CarPlay a nahrajete fotku auta s černým pozadím. Dejte si pozor, protože z nějakého důvodu nepodporuje CarPlay obrázky ve formátu png. Aby vše vypadalo dokonale, musíte tedy ořezat fotografii například pomocí Preview, kdy stačí zvolit v možnostech odstranit pozadí a následně uložit fotografii jako PNG a pak k ní dodat černé pozadí. Jakmile máte ve složce danou fotografii, pokračujte následovně.
- V iPhone si otevřete CarPlay a zvolte vůz pro který chcete Widget přidat
- Zvolte položku Widgety
- Zvolte přidat Widget – Fotky
- Následně zvolte „i“ u Widgetu Fotky a vyberte album CarPlay do kterého jste si vložili požadovanou fotografii
Nyní již jen stačí telefon připojit ke CarPlay ve voze, přejít na obrazovku s widgety a uvidíte fotografii svého vozu. Pro majitele BMW a dalších značek, které mají aplikaci s názvem MyBMW (případně název jejich značky) mám ještě jeden celkem fajn tip. Pokud si do Widgetů v CarPlay přidáte Widget MyBMW, máte k dispozici celkem 5 různých Widgetů, které vám zobrazují informace o vozidle v reálném čase a u stavu vozidla pak vidíte i jeho fotografii.