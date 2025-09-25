Jak dělat screenshot CarPlay v iOS 26

Pokud jste si chtěli v iOS 26 udělat screenshot CarPlay, pak jste zřejmě narazili na problém, že při pořízení screenshotu se vyfotí jen obrazovka telefonu. Apple totiž v iOS 26 defaultně vypnul screenshot CarPlay. Pokud jej tedy chcete udělat musíte jít do Nastavení – Záznam obrazovky a zde zapnout položku Snímky obrazovky v CarPlay. Jakmile je položka zapnutá, až pak je možné dělat screenshoty CarPlay a to standardně pomocí tlačítka Power Button a volby hlasitosti nahoru. Screenshoty z CarPlay se uloží jako vždy přímo do galerie fotografií spolu se screenshotem plochy displeje telefonu.