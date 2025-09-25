Zavřít reklamu

Jak dělat screenshot CarPlay v iOS 26

iPhone
Roman Zavřel
0

Pokud jste si chtěli v iOS 26 udělat screenshot CarPlay, pak jste zřejmě narazili na problém, že při pořízení screenshotu se vyfotí jen obrazovka telefonu. Apple totiž v iOS 26 defaultně vypnul screenshot CarPlay. Pokud jej tedy chcete udělat musíte jít do NastaveníZáznam obrazovky a zde zapnout položku Snímky obrazovky v CarPlay. Jakmile je položka zapnutá, až pak je možné dělat screenshoty CarPlay a to standardně pomocí tlačítka Power Button a volby hlasitosti nahoru. Screenshoty z CarPlay se uloží jako vždy přímo do galerie fotografií spolu se screenshotem plochy displeje telefonu.

iOS 26 carplay screenshot iOS 26 carplay screenshot
carplay screenshot iOS 26 carplay screenshot iOS 26
IMG 8441 IMG_8441
IMG 8457 IMG_8457
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.