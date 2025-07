Zahoďte klasické klíčky od auta! Apple Car Key bude ještě spolehlivější

Funkce digitálního klíče od auta (Car Key), kterou Apple představil v roce 2020, se brzy dočká významného vylepšení. Apple totiž aktuálně testuje novou verzi standardu Digital Key 4.0, která má přinést vyšší spolehlivost, kompatibilitu a lepší zážitek napříč platformami.

Nový standard, nové možnosti

Digitální klíč byl do aplikace Wallet (Peněženka) přidán v roce 2020 a umožňuje odemknout, zamknout a nastartovat vozidlo pomocí iPhonu nebo Apple Watch. Technologie vychází ze specifikace Car Connectivity Consortium (CCC), která naposledy prošla zásadní inovací v roce 2021 – tehdy byla přidána podpora pro Ultra Wideband (UWB) vedle Bluetooth LE.

Nyní, o čtyři roky později, CCC oznámilo, že je připravena testovací fáze nové generace – Digital Key 4.0. Testování probíhá tento týden přímo v Cupertinu, kde jej hostí samotný Apple a účastní se ho i další členové konsorcia.

Bohužel zatím nejsou známy konkrétní detaily o novinkách této verze. CCC uvedlo pouze to, že cílem je zlepšit kompatibilitu mezi platformami a verzemi digitálních klíčů. To znamená, že nové klíče by mohly fungovat spolehlivěji nejen na různých verzích iPhonů, ale také mezi různými značkami vozů či jinými chytrými zařízeními.

Roste podpora aut i značek

Apple již podporuje Car Key funkce u vybraných modelů značek jako Audi, BMW, Hyundai, Kia, Genesis, Mercedes-Benz, RAM nebo Volvo. Během letošního WWDC 2025 navíc Apple oznámil další automobilky, které brzy nabídnou kompatibilitu – mezi nimi Acura, Chevrolet, Cadillac, GMC, Porsche, Rivian a další.

Ačkoliv zatím není jasné, kdy přesně bude Digital Key 4.0 nasazen mezi uživatele, testování přímo pod taktovkou Applu naznačuje, že se vývoj nachází v pokročilé fázi. Uživatelé tak mohou v blízké době očekávat rychlejší připojení, vyšší bezpečnost a širší podporu vozidel. Digitalizace klíčů od auta se tak opět posouvá o krok dál a iPhone se stává stále důležitějším nástrojem i mimo svět technologií. V budoucnu už možná ani nebudeme potřebovat fyzický klíč – postačí mobil v kapse nebo hodinky na zápěstí.