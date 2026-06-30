Všimli jste si toho? Uniklé video iPhone 18 Pro odhaluje detail, za který to Apple u loňskách modelů pěkně schytal

Fanouškovský Apple svět dnes nežije prakticky ničím jiným než velkým únikem dat, která získali hackeři od předního dodavatele Applu, společnosti Tata Electronics. Z jeho interních systémů měli konkrétně „vysát“ na 200GB dat, která obsahuji mimo jiné i nejrůznější fotky, videa či CT skeny chystaných iPhonů, potažmo jejich dílů. A právě tato videa ve výsledku odhalují postupně věci, které si ne každý zřejmě dokáže uvědomit „na první dobrou“. Všimli jste si například odstínu zad chystaného iPhone 18 Pro?
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Zatímco iPhone 17 Pro dorazil ve dvou ze třech barevných variant se skleněnou částí zad poměrně zásadně odlišnou od zbytku hliníkového těla, kdy v případě oranžové je skleněná část daleko křiklavější a v případě stříbrné variantě jsou pak skleněná záda bílá, u iPhone 18 Pro Apple evidentně cílí na sjednocení. Minimálně stříbrný model, který se objevil na uniklém videu, má totiž záda dle všeho dost blízká barvě hliníkového šasi, což rozhodně potěší. A co víc, i z fotky červeného iPhone 18 Pro, která též unikla, se zdá, že chce Apple skleněnou část zad co nejvíce sjednotit se zbytkem těla.
Po loňských „dvojbarevných“ iPhonech nás tedy letos zřejmě čeká opět podstatně jednolitější design, což mnohé fanoušky rozhodně potěší. Řada 17 Pro totiž byla právě kvůli lišícím se odstínům na zádech mnoha uživateli vnímána negativně, což Apple pravděpodobně nyní přesvědčilo ke změně. A co vy, budete se skleněnými zády v barvě hliníkového těla spokojenější, než tomu je nyní u iPhone 17 Pro?