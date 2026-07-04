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Zrodila se nová kategorie. Před 16 lety Steve Jobs představil první iPad, kterému se zpočátku všichni smáli

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Píše se 27. leden roku 2010 a Steve Jobs na pódiu v San Franciscu usedá do pohodlného koženého křesla. V rukou drží placku s velkým displejem a s naprostou lehkostí na ní listuje novinami, prohlíží si fotky a hraje hry. Apple tehdy světu ukázal zařízení, které mělo zaplnit tehdejší prázdné místo mezi chytrým telefonem a notebookem. První iPad sice okamžitě sklidil vlnu kritiky a posměchu, ale nakonec odstartoval naprostou technologickou revoluzi.

Přerostlý iPhone, kterému chyběla kamera

Reakce novinářů i veřejnosti byly zpočátku rozpačité. Kritici se vysmívali samotnému názvu (který v angličtině evokoval dámské hygienické potřeby) a zařízení označovali za pouhý „přerostlý iPhone“, na kterém navíc neběží plnohodnotný operační systém z Macu, ale upravený iOS (verze 3.2).

Z dnešního pohledu byly hardwarové specifikace původního iPadu až úsměvné, ale ve své době šlo o skvěle odladěný kus elektroniky:

  • Displej: 9,7palcový IPS panel s rozlišením 1024 × 768 pixelů.
  • Procesor: Vůbec první vlastní čip od Applu – Apple A4 s taktem 1,0 GHz.
  • Operační paměť: Pouhých 256 MB RAM.
  • Úložiště: 16 GB, 32 GB nebo 64 GB bez možnosti rozšíření.
  • Konektivita: Wi-Fi (volitelně verze s 3G za příplatek) a Bluetooth 2.1.

První generace iPadu byla vyrobena z jednoho kusu hliníku s ostře řezanými hranami a vážila zhruba 680 gramů. Co dnes překvapí asi nejvíce, byla naprostá absence kamer. Původní iPad neměl zadní fotoaparát a dokonce ani přední FaceTime kamerku pro videohovory. Obrovským benefitem však byla výdrž baterie, která bez problémů zvládala slibovaných 10 hodin aktivního používání.

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Sázka, která Applu vyšla na jedničku

Navzdory počáteční skepsi se z iPadu stal okamžitý prodejní hit. Apple během prvního dne v USA prodal přes 300 000 kusů a hranici 3 milionů prodaných tabletů pokořil za pouhých 80 dní. Steve Jobs tehdy správně odhadl, že lidé nechtějí na gauči nebo v posteli balancovat s těžkým a horkým notebookem, ale touží po jednoduchém, okamžitě připraveném a čistě dotykovém zařízení na konzumaci obsahu. První iPad tak definitivně pohřbil tehdy populární, ale nepovedené malé netbooky a položil základy trhu, kterému Apple suverénně vládne dodnes.

Zdroj
Diskuze
Steve Jobs

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