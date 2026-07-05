Recenze Cybex Anoris T2 i-Size Plus – nejlepší možná ochrana pro vaše dítě

Každý rodič na světě se snaží ochránit své dítě a i když jste ten nejlepší řidič na světě, nikdy nemůžete vyloučit, že se stane autonehoda, i když ne vaší vinou. Právě proto je kromě kvalitního a bezpečného vozu to nejdůležitější kvalitní autosedačka. My máme z hlediska bezpečnosti tu nejlepší, která je dnes k dispozici, tedy Cybex Anoris T2 i-Size Plus, která má jako jediná autosedačka na světě integrovaný celotělový airbag. Protože je to technologicky zajímavá věc a používám ji už půl roku, říkal jsem si, proč ji vlastně nezrecenzovat. Recenze Cybex Anoris T2 i-Size Plus se vám na následujících řádcích pokusí ukázat vše, co by vás o této sedačce mohlo zajímat.
První, co je potřeba si říct, je, že nejbezpečnější pro dítě je jezdit v protisměru jízdy, ovšem to je možné realizovat jen do chvíle, než se mu začnou nohy opírat o sedadlo vašeho vozu a nemá možnost sedět pohodlně. Oficiálně můžete používat sedačku ve směru jízdy od 76 cm výšky dítěte, ale sám doporučuji ji používat co nejdéle, co to dítě snese a pohodlně se do ní vejde. Jakmile už nemá místo, je potřeba řešit sedačku ve směru jízdy a právě v ten moment jsme sáhli po Cybex Anoris T2 i-Size Plus. Její největší rozdíl oproti jakékoli jiné na trhu je airbag, který je umístěn v pultíku, jenž se zapíná přes bříško a hrudník dítěte místo nějakých pásů.
O to, že dítě ze sedačky nevypadne v případě nehody, se stará právě airbag, který okamžitě vystřelí a chrání celé dítě od hlavičky až po kolena. Jediné, co v podstatě zůstává nekryté, jsou nožičky od kolen dolů, které mají však oporu v sedačce ze zadní strany. Podle testů ADAC pak díky airbagu nabízí sedačka až o 50 % vyšší bezpečnost než jakákoli jiná sedačka po směru jízdy. Dítě je v případě nehody prakticky celé obaleno a riziko, že se mu něco stane, se díky tomu výrazně snižuje. My máme v autě, ve kterém nejčastěji vozíme malého, ještě boční zadní airbag, který vyplní celé boční okno. V testech NCAP, tedy těch, jež používá ADAC, dosáhl náš vůz maximálních pěti hvězdiček, a to i v konfiguraci bez zadního airbagu, což v kombinaci se sedačkou Cybex Anoris T2 i-Size Plus tvoří v podstatě nejlepší možnou ochranu pro dítě jezdící ve směru jízdy.
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Tím, že má sedačka airbag, však její výhody nekončí. Jednou z nejpraktičtějších funkcí autosedačky Cybex Anoris T i-Size Plus je její inteligentní kontrolní systém, který kombinuje LED indikátory a zvukové výstrahy. Na první pohled nenápadný detail, v praxi ale zásadní věc. LED diody umístěné na základně sedačky okamžitě ukazují, zda je vše správně nastaveno, a to od uchycení ISOFIXu přes opěrnou nohu až po správné zajištění pultíku. Rodič tak nemusí nic složitě kontrolovat ani se spoléhat na odhad, stačí jediný pohled a má jistotu, že je vše v pořádku. Jakmile ikony svítí zeleně, je vše OK, jakmile svítí červeně jedna z trojice diod, je problém, který vám navíc oznámí také akustická výstraha.
Pokud například není dítě dobře zajištěné nebo dojde k chybě při instalaci, sedačka na to okamžitě upozorní zvukovým signálem. V reálném provozu, kdy člověk často spěchá a řeší desítky věcí najednou, jde o extrémně cennou pojistku. Právě kombinace vizuální a zvukové kontroly výrazně snižuje riziko lidské chyby, což je jeden z nejčastějších problémů při používání autosedaček, a posouvá celkovou bezpečnost na výrazně vyšší úroveň. Navíc i kdyby se cokoli stalo během jízdy, což je prakticky nemožné, vás na to zvukový signál okamžitě upozorní.
Co je super, je možnost i přesto, že sedačka má airbag, veškerý potah, včetně toho z airbagu, odepnout a jednoduše vyprat. Samozřejmě to není věc na půl minuty, ale pokud to budete dělat jednou za měsíc například, tak to není nic složitého a budete mít sedačku vždy jako novou. Ostatně na to, jak sundání a nasazení potahu vypadá, se můžete podívat v následujícím videu.
V podstatě jedinou nevýhodou, se kterou se můžete setkat, je, že si dítě musí zvyknout na onen pultík, který není standardem prakticky u žádné jiné sedačky a nemusí všem dětem vyhovovat. Náš syn v této sedačce jezdí od 15 měsíců a okamžitě si na ni zvykl a sám zvedá ručičky, když mu zapínám pultík přes tělíčko. Ideální zřejmě je, když dítě přechází ze sedačky, kde jezdí proti směru jízdy, rovnou na Anoris T2 a prakticky si na nic jiného nemá možnost zvyknout a není pro něj pak přechod nijak zvláštní. Sedačka je k dispozici v šesti barvách, abyste ji mohli co nejlépe sladit se zbytkem interiéru vašeho vozu. Sedačka je vhodná pro děti od 76 cm výšky do 125 cm výšky, což odpovídá věku zhruba 15 měsíců až 7 let, samozřejmě přibližně. Maximální nosnost je pak 21 kg s tím, že sedačka splňuje regulační normu UN R129/03.
My sedačku používáme půl roku, musím říct, že jsme s ní maximálně spokojení a pokud to finanční možnosti dovolují a vaše dítě si na pultík zvykne, asi bych nepřemýšlel o ničem jiném. Samozřejmě stejně jako každý doufám a pevně věřím, že nebudu muset nikdy otestovat sedačku v praxi při nějaké nehodě, ale kdyby nedej bože k něčemu došlo, je vždy výhodou mít to nejlepší, co můžete, a to jak v případě vozu, tak i sedačky. Cena sedačky je 829 € s tím, že do konce května je k dispozici za cenu 679 €.
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