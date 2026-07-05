Google potichu propojil Gmail s AI. Jak si hned zkontrolovat nastavení soukromí?

Google v posledních dnech upozornil uživatele na změny týkající se umělé inteligence Gemini a chytrých funkcí v Gmailu. Mnoho lidí ale vůbec netuší, že některé AI funkce mohou analyzovat jejich e-maily, přílohy nebo další data uložená v Google účtu. Pokud nechcete, aby Gmail využíval umělou inteligenci tímto způsobem, vyplatí se zkontrolovat několik nastavení.
Google postupně propojuje svého AI asistenta Gemini s dalšími službami. Pokud máte příslušné funkce aktivní, může vám AI pomáhat se shrnováním e-mailů, vyhledáváním informací nebo návrhy odpovědí. K tomu ale potřebuje přístup k obsahu vaší schránky, přílohám i dalším dokumentům uloženým ve vašem účtu. Pro řadu uživatelů byly některé chytré funkce zapnuty automaticky nebo byli při aktualizacích opakovaně vyzváni k jejich aktivaci. Pokud si nejste jistí, jaká nastavení máte aktuálně povolená, vyplatí se je projít.
Jak vypnout AI funkce v Gmailu na počítači
Na webové verzi Gmailu otevřete Nastavení a klikněte na Zobrazit všechna nastavení. V sekci Chytré funkce (Smart features) zrušte zaškrtnutí příslušného políčka. Na stejné stránce následně otevřete sekci Google Workspace smart features, klikněte na správu těchto funkcí a vypněte obě dostupné možnosti. Nastavení se nemusí automaticky synchronizovat mezi jednotlivými zařízeními, proto je vhodné zkontrolovat i mobil.
Android
Otevřete Nastavení, přejděte do svého Google účtu a vypněte možnost Smart features. Poté otevřete nabídku Google Workspace smart features a deaktivujte obě dostupné volby.
iPhone
V aplikaci Gmail otevřete Settings, následně Data privacy, vypněte Smart features a poté otevřete Google Workspace smart features, kde rovněž vypněte obě možnosti.
Gemini si může uchovávat historii konverzací
Pokud jste Gemini v minulosti používali, mohou být vaše konverzace uložené v historii aktivit. Google zároveň uvádí, že některé konverzace mohou být za určitých podmínek kontrolovány lidskými pracovníky za účelem zlepšování služeb, zejména pokud je historie aktivit zapnutá. Historii lze odstranit na stránce Moje aktivita. Stačí otevřít sekci aktivit Gemini, vypnout ukládání historie aplikace Gemini a následně odstranit dosavadní záznamy. Google své služby průběžně aktualizuje a některé funkce mohou být po větších změnách znovu nabídnuty nebo upraveny. Proto není od věci jednou za několik měsíců zkontrolovat, zda jsou nastavení ochrany soukromí stále podle vašich představ. Pokud přes Gmail posíláte citlivé dokumenty, například zdravotní zprávy, právní dokumentaci nebo finanční podklady, je vhodné věnovat nastavení soukromí zvýšenou pozornost a pravidelně kontrolovat, jaké AI funkce máte aktivní.