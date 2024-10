Co říká o novém Mac mini M4 sám Apple

Úplně nový Mac mini od Apple je schopnější, menší a dělaný pro Apple Intelligence. Tenhle kompaktní a všestranný desktop teď disponuje výkonem čipu M4 nebo M4 Pro a jako první uhlíkově neutrální Mac představuje důležitý environmentální milník. Apple dnes představil úplně nový Mac mini s čipem M4 a novým M4 Pro. S architekturou postavenou kolem čipu Apple, která umožnila vměstnat neskutečný výkon do krabičky o rozměrech jen 12,7 × 12,7 cm. Mac mini s M4 má až 1,8× rychlejší CPU a až 2,2× rychlejší GPU než model s čipem M1.1 M4 Pro vychází z vyspělých technologií čipu M4 a škáluje je pro ještě náročnější úlohy a zadání.

Na pohodlnější připojení má porty na přední i zadní straně – a u modelu s M4 Pro poprvé taky Thunderbolt 5 pro rychlejší přenosy dat. Kromě toho je nový Mac mini dělaný pro Apple Intelligence, systém osobní inteligence, který proměňuje způsob, jak uživatelé pracují, komunikují a vyjadřují se, a zároveň chrání jejich soukromí. A jako první uhlíkově neutrální Mac představuje Mac mini pro Apple důležitý environmentální milník – o víc než 80 % totiž snižuje emise skleníkových plynů připadajících na jeho výrobu, přepravu a používání.2 Nový Mac mini má už v základu 16 GB paměti a začíná na 17 490 Kč. Předobjednat se dá ode dneška a v prodeji bude od 8. listopadu.

„Nový Mac mini je díky energetické úspornosti čipů Apple a inovativnímu pojetí termální architektury ohromně výkonný a přitom neuvěřitelně malý,“ říká John Ternus, senior viceprezident společnosti Apple pro vývoj hardwaru. „K tomu se přidává výkon čipu M4 a nového M4 Pro, lepší možnosti připojení na přední i zadní straně a nástup Apple Intelligence. Mac mini je teď schopnější a všestrannější než kdy dřív a nic se mu nevyrovná.“

Malý, ale ukrutně výkonný

Nový Mac mini s rozměry jen 12,7 × 12,7 cm je ani ne poloviční oproti předchozímu modelu, takže na stole zabírá mnohem míň místa. Za tak kompaktním provedením stojí neskutečná energetická úspornost čipů Apple a inovativní pojetí termální architektury – vzduch je vedený různými úrovněmi vnitřního uspořádání a dovnitř i ven proudí základnou.

V porovnání s nejprodávanějším PC desktopem stejné cenové kategorie je Mac mini 6× rychlejší a přitom 20× menší.1Mac mini s čipem M4 je krabička nabitá výkonem pro široký okruh uživatelů od studentů přes zapálené tvůrce obsahu až po majitele menších firem. Má 10jádrové CPU, 10jádrové GPU a teď už i v základní konfiguraci 16 GB jednotné paměti. Uživatelé pocítí výkon čipu M4 ve všem, na co sáhnou – od přeskakování mezi běžnými kancelářskými aplikacemi až po práci na kreativních projektech, jako je střihání videa, tvorba hudby nebo psaní a kompilování kódu.

Mac mini s čipem M4 v porovnání s Macem mini s Intelem Core i7 dokáže:

Používat až 2,8× víc efektových plug-inů v projektu v Logicu Pro. 1

Podávat až 13,3× vyšší výkon při hraní hry World of Warcraft: The War Within. 1

Vylepšovat fotky až 33× rychlejším upscalingem obrázků ve Photomatoru.3

Mac mini s čipem M4 v porovnání s Macem mini s čipem M1 dokáže:

Až 1,7× rychleji provádět výpočty v tabulkách Microsoft Excelu. 1

Přepisovat pomocí AI na zařízení až 2× rychleji řeč na text v aplikaci MacWhisper. 1

Skládat až 4,9× rychleji panoramatické snímky v Adobe Lightroomu Classic.4

Představujeme M4 Pro na profesionální práci

Uživatelům, kteří hledají profesionální výkon, přináší Mac mini s čipem M4 Pro nejrychlejší CPU na světě5 se závratným jednovláknovým výkonem. Až 14jádrové CPU čipu M4 Pro s 10 výkonnostními a 4 úspornými jádry podává fenomenální výkon i při vícevláknových operacích. GPU čipu M4 Pro s až 20 jádry je až dvakrát výkonnější než GPU čipu M4 a oba čipy přinášejí na Mac mini poprvé taky hardwarově akcelerované sledování paprsků. Neural Engine v čipu M4 Pro je víc než 3× rychlejší oproti Macu mini s čipem M1, takže modely Apple Intelligence na zařízení běží závratnou rychlostí. M4 Pro se dá objednat až se 64 GB jednotné paměti s propustností 273 GB/s – dvojnásobnou oproti jakémukoli AI PC čipu – na rychlejší zvládání úloh s umělou inteligencí. A podpora Thunderboltu 5 přináší na Mac mini přenosovou rychlost až 120 Gb/s – víc než dvojnásobnou ve srovnání s Thunderboltem 4.

Mac mini s čipem M4 Pro v porovnání s Macem mini s Intelem Core i7 dokáže:

Provádět až 4× rychleji výpočty v tabulkách Microsoft Excelu. 1

Až 9,4× rychleji detekovat upravované scény v Adobe Premiere Pro. 3

Přepisovat pomocí AI na zařízení až 20× rychleji řeč na text v aplikaci MacWhisper. 1

Zpracovávat až 26× rychleji basecalling pro sekvenování DNA v aplikaci Oxford Nanopore MinKNOW.1

Mac mini s čipem M4 Pro v porovnání s Macem mini s čipem M2 dokáže:

Používat až 1,8× víc efektových plug-inů v projektu v Logicu Pro. 1

Rendrovat až 2× rychleji animovanou grafiku do RAM v Motionu. 6

Rendrovat až 2,9× rychleji 3D scény v Blenderu.6

Vyspělejší připojení a podpora displejů

Nový Mac mini má širokou paletu portů na poskládání jakékoli sestavy. Pro pohodlnější připojení jsou na přední straně dva porty USB‑C s podporou USB 3 a sluchátkový konektor s podporou vysokoimpedančních sluchátek. Na zadní straně má Mac mini s čipem M4 tři porty Thunderbolt 4 a Mac mini s čipem M4 Pro tři porty Thunderbolt 5. Mac mini má v základu gigabitový ethernet s možností objednat až 10Gb ethernet na rychlejší připojení k síti. A port HDMI na snadné připojení televize nebo HDMI displeje bez použití adaptéru. Mac mini s M4 podporuje připojení až dvou 6K displejů a jednoho 5K displeje. A model s M4 Pro až tři 6K displeje s obnovovací frekvencí 60 Hz – to je v součtu přes 60 miliónů pixelů.

Nová éra Apple Intelligence na Macu

Apple Intelligence přináší do osobního počítače osobní inteligenci, a předznamenává tak novou éru pro Mac. Spojuje vyspělé generativní modely s novátorskými opatřeními na ochranu soukromí a staví na výkonu čipů Apple a jejich Neural Enginu. Apple Intelligence tak otvírá uživatelům na Macu nové způsoby práce, komunikace a vyjádření. Je k dispozici v americké angličtině v macOS Sequoia 15.1. Celosystémové Psací nástroje pomůžou uživatelům s přeformulováním, korekturami a souhrny textu prakticky všude, kde se píše. Nově navržená Siri jim umožňuje plynuleji přecházet mezi diktováním a psaním požadavků, takže zvládnou rychleji vyřizovat každodenní záležitosti. Siri taky dokáže zodpovědět tisíce otázek o Macu a dalších produktech Apple. Nové funkce Apple Intelligence budou zpřístupněny v prosinci s tím, že v nadcházejících měsících budou postupně přibývat další. V Image Playground si uživatelé budou moct vytvářet zábavné původní obrázky a pomocí Genmoji si během chvilky vygenerují vlastní emotikony. Vyspělejší Siri dokáže plnit úkoly napříč systémem a díky schopnosti čerpat z osobního kontextu uživatele bude poskytovat inteligentní odpovědi doslova na míru. V prosinci bude navíc do Siri a Psacích nástrojů integrovaný ChatGPT, aby se uživatelé dostali k jeho znalostem bez nutnosti přeskakovat mezi různými nástroji.

Apple Intelligence přitom na každém kroku chrání soukromí uživatelů. Co nejvíc zadání se snaží zpracovávat přímo na zařízení a pro složitější úlohy využívá privátní cloudový computing. Ten zpřístupňuje ještě větší serverové modely Apple a přitom nabízí převratnou ochranu osobních informací. Navíc mají uživatelé možnost využívat ChatGPT zadarmo bez zakládání účtu a s integrovanou ochranou soukromí, kdy je jejich IP adresa skrytá a OpenAI vyřizované požadavky neukládá. Pro ty, kteří se rozhodnou připojit svůj účet, platí zásady OpenAI pro nakládání s daty.

První uhlíkově neutrální Mac

Nový Mac mini je první uhlíkově neutrální Mac, což představuje důležitý milník v plnění plánu Apple 2030 dosáhnout do konce dekády uhlíkové neutrality napříč celou uhlíkovou stopou společnosti Apple.

Mac mini má celkově víc než 50% podíl recyklovaného materiálu – 100procentní podíl recyklovaného hliníku v plášti, 100procentní podíl recyklovaného zlata ve všech deskách s plošnými spoji od Apple a 100procentní podíl recyklovaných prvků vzácných zemin ve všech magnetech. Elektřina spotřebovaná při výrobě Macu mini pochází výhradně z obnovitelných zdrojů. A aby Apple kompenzoval veškerou elektřinu spotřebovanou zákazníky při napájení Macu mini, investuje po celém světě do projektů na výrobu čisté energie. Snižuje taky emise z přepravy – tím, že upřednostňuje nízkoemisní varianty, jako je přeprava po moři. V celkovém úhrnu snížila tahle opatření uhlíkovou stopu Macu mini o víc než 80 procent.2 Ke kompenzaci toho mála emisí, co zbývá, využívání Apple uhlíkové kredity z projektů prospěšných přírodě, například kredity generované jeho iniciativou Restore Fund. A protože je teď poprvé i balení Macu mini vyrobené výhradně z vláken, je Apple zase o krok blíž svému cíli vyřadit do roku 2025 plasty ze všech obalů.

macOS Sequoia s prostředím, které nemá obdoby

macOS Sequoia přináší na nový Mac mini celou řadu užitečných funkcí.7 Safari, nejrychlejší prohlížeč na světě,8 teď nabízí funkci Přehledy, která ze stránky rychle vytáhne relevantní informace; chytřejší, nově navrženou Čtečku s tabulkou obsahu a stručným souhrnem; a nový přehrávač videí na jejich sledování bez rušivých prvků. Pomocí eliminace rušivých prvků můžou uživatelé skrýt i to, co jim překáží při prohlížení webových stránek. K ještě působivějším herním zážitkům přispějí funkce jako personalizovaný prostorový zvuk a vylepšený herní režim i široká nabídka atraktivních titulů, například chystaný Assassin’s Creed Shadows. Jednodušší uspořádání oken vedle sebe pomůže uživatelům udržovat si na obrazovce pořádek tak, jak se jim to nejlíp hodí. Úplně nová aplikace Hesla jim pohodlně zpřístupňuje jejich hesla, přístupové klíče a další přihlašovací údaje, které jsou všechny uložené na jednom místě. A při videohovorech můžou uživatelé používat krásná nová výchozí pozadí včetně nejrůznějších barevných gradientů a systémových tapet. Anebo si nahrát svoje vlastní fotky.

Ceny a dostupnost

Zákazníci si můžou nový Mac mini s čipem M4 nebo M4 Pro předobjednat od úterý 29. října na apple.com/storenebo v aplikaci Apple Store ve 28 zemích a oblastech včetně USA. Doručovat se bude od pátku 8. listopadu, kdy se taky začne prodávat v prodejnách Apple Store a u autorizovaných prodejců Apple.

Cena Macu mini s čipem M4 začíná na 17 490 Kč nebo 14 490 Kč pro školství. Další technické specifikace jsou k dispozici na apple.com/mac-mini.

Cena Macu mini s čipem M4 Pro začíná na 41 990 Kč nebo 38 990 Kč pro školství. Další technické specifikace jsou k dispozici na apple.com/mac-mini.

Nové doplňky s USB‑C, včetně Magic Keyboardu (za 2 990 Kč), Magic Keyboardu s Touch ID (za 4 490 Kč), Magic Keyboardu s Touch ID a číselnou klávesnicí (za 5 290 Kč), Magic Trackpadu (za 3 790 Kč), Magic Mouse (za 2 290 Kč) a kabelu Thunderbolt 5 Pro (za 1 990 Kč), jsou k dostání na apple.com/store.

Apple Intelligence je teď k dispozici jako bezplatná aktualizace softwaru na Macích s čipem M1 nebo novějším. Je dostupná ve většině oblastí po celém světě na zařízeních, která mají jazyk systému a Siri nastavený na americkou angličtinu. První sada funkcí je dostupná v betaverzi jako součást macOS Sequoia 15.1 a další funkce budou přibývat v následujících měsících.

Apple Intelligence rychle přidává podporu pro další jazyky. V prosinci se podpora Apple Intelligence v lokalizované angličtině rozšíří na Austrálii, Irsko, Jihoafrickou republiku, Kanadu, Nový Zéland a Spojené království a aktualizace softwaru plánovaná na duben přinese rozšířenou podporu jazyků. V průběhu příštího roku budou přibývat další včetně indické a singapurské angličtiny, čínštiny, francouzštiny, italštiny, japonštiny, korejštiny, němčiny, portugalštiny, španělštiny, vietnamštiny a dalších.

S programem Apple Trade In můžou zákazníci svůj současný počítač dát jako protihodnotu při nákupu nového Macu. Odhad ceny současného zařízení najdou zákazníci na apple.com/shop/trade-in.

AppleCare+ pro Mac poskytuje špičkový servis a podporu. Zahrnuje krytí neomezeného počtu případů náhodného poškození, servis baterie a nepřetržitou podporu odborníků, kteří Macu rozumí nejlíp.

Všichni zákazníci, kteří si zařízení koupí přímo v prodejnách Apple, mají nárok na osobní nastavení. Jde o online konzultaci, při které je specialista provede nastavením a upozorní na funkce, které jim pomůžou dostat z nového zařízení maximum. S novým zařízením se zákazníci taky můžou naučit při workshopu Today at Apple v nejbližším Apple Storu.