Lezl vám ChatGPT v poslední době až moc do zadku? Teď za to dostal facku

Přišel vám v posledních dnech ChatGPT přehnaně milý, popřípadě jste z něj měli pocit, že vám skoro až podlézá? Pak vězte, že to nebyl jen váš pocit, ale holý fakt. Umělá inteligence od OpenAI se totiž v posledních dnech chovala opravdu zvláštně, na což upozorňovali v poměrně velké míře i samotní uživatelé. Někteří uživatelé sice jeho změnu chování kvitovali, ale většina se shodla na tom, že to působí spíš nepřirozeně a rušivě. Ze strany OpenAI proto nyní přichází pomyslný záhlavec – poslední aktualizaci modelu GPT-4o, která právě toto zvláštní chování způsobovala, je nyní oficiálně stahována.

Na sociálních sítích se začaly objevovat příklady, kde ChatGPT přeháněl chválu až do absurdna. Podle šéfa OpenAI Sama Altmana firma se stahováním updatu začala nejprve u neplacených uživatelů a nyní pracuje na návratu původní verze i pro předplatitele. „Pracujeme na úpravách osobnosti modelu a brzy se podělíme o víc,“ uvedl Altman na síti X.

Později OpenAI v oficiálním blogu přiznala, že se nechala příliš unést krátkodobou zpětnou vazbou a opomněla, jak se uživatelé s chatbotem postupně sžívají. Výsledkem byl model, který byl sice podporující, ale často působil falešně. Právě tato kombinace je však ve výsledku něco, co může v komunikaci spíš odradit, než pomoci. Nelze se tak absolutně divit tomu, že chce OpenAI do budoucna podobným situacím předejít pomocí čtyřbodového plánu. Ten zahrnuje vylepšení tréninku modelu, důraz na upřímnost odpovědí, důkladnější testování před nasazením a přesnější systém hodnocení chování. Jinými slovy, řitní horolezectví by už v budoucnu od ChatGPT hrozit nemělo a je to dobře.