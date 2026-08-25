Apple už brzy rozešle pozvánky na největší Keynote roku. iPhone 18 Pro dorazí v tento den

Apple se pomalu dostává do fáze, kdy už se o letošním představení iPhone 18 Pro nebude jen spekulovat. Podle Marka Gurmana z Bloombergu totiž společnost rozešle pozvánky na svou tradiční zářijovou Keynote ještě tento týden. Samotná akce se pak má uskutečnit ve středu 9. září. Pokud se tento termín potvrdí, Apple tak dodrží poměrně podobný harmonogram jako v předchozích letech. Zajímavé je ale především to, co všechno letos na pódiu uvidíme. Apple totiž tentokrát nepředstaví pouze další generaci klasického iPhone.
Přijde iPhone 18 Pro a Pro Max
Hlavními hvězdami večera budou pochopitelně iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Oba modely mají dostat nový čip A20 Pro, přepracované fotoaparáty a také menší Dynamic Island díky novému řešení Face ID. Jednou z největších fotografických novinek má být vůbec poprvé také proměnlivá clona hlavního fotoaparátu.
Právě fotoaparát může být letos jedním z hlavních důvodů k upgradu. Apple má díky variabilní cloně získat větší kontrolu nad množstvím světla dopadajícího na snímač a současně nabídnout více možností při práci s hloubkou ostrosti.
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Apple představí také skládací iPhone
Ještě větší pozornost ale pravděpodobně přitáhne úplně nový člen rodiny. Apple má totiž konečně představit svůj první skládací iPhone, který se podle dosavadních informací bude jmenovat iPhone Ultra. Zařízení má nabídnout konstrukci ve stylu knižních skládacích telefonů. Po rozevření by měl uživatel získat displej o úhlopříčce přibližně 7,8″, zatímco v zavřeném stavu bude telefon fungovat jako klasický smartphone. Zároveň má být mimořádně tenký.
A právě tady bude zajímavé sledovat, jak Apple vyřešil pant, displej a především jeho viditelný ohyb. Pokud totiž Apple dokáže nabídnout konstrukci, která bude v některých ohledech působit lépe než současné skládací telefony konkurence, může jít o jeden z nejvýznamnějších produktů Apple za poslední roky.
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Apple Watch dostanou nové generace
Vedle iPhone se očekávají také Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4. U nich se naopak žádná zásadní designová revoluce čekat nemá. Apple má zapracovat především na vnitřnostech, výdrži baterie a zdravotních funkcích. Zajímavé je, že Apple letos podle dostupných informací nepředstaví běžný iPhone 18. Ten má společně s iPhone 18e a druhou generací iPhone Air dorazit až na jaře 2027.
To znamená, že zářijová Keynote bude výrazně více zaměřená na prémiové produkty než v minulých letech. A vlastně mi to dává smysl. Apple může veškerou pozornost soustředit na iPhone 18 Pro, Pro Max a hlavně skládací iPhone, který bude potřebovat opravdu hodně prostoru. Teď už tedy zbývá jen čekat na samotnou pozvánku. Pokud ji Apple skutečně rozešle v příštích dnech, od největší letošní Keynote nás bude dělit už jen něco málo přes dva týdny. Osobně si pak myslím, že pokud je Keynote skutečně v plánu na středu, pozvánka dorazí zítra – tedy taktéž ve středu. Apple totiž zpravidla rozesílá pozvánky se čtrnáctidenním předstihem.