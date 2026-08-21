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Unikla krabička iPhone 18 Pro Max. Apple na ní odhaluje největší novinku fotoaparátu

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Do představení iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max zbývá podle všeho už jen několik týdnů a s blížícím se zářijovým Keynote začínají unikat stále zajímavější informace. Tentokrát se do světa dostaly údajné obaly prodejních balení obou nových Pro modelů a na první pohled na nich není nic příliš překvapivého. Při bližším pohledu se však objevuje jeden detail, který stojí rozhodně za pozornost – fotoaparát s proměnlivou clonou.

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Právě variabilní clona je přitom jednou z největších novinek, které se v souvislosti s fotoaparátem iPhone 18 Pro dlouhodobě skloňují. Apple ji u iPhone dosud nepoužíval a podle dosavadních úniků by měl nový systém umožnit fyzicky měnit velikost otvoru objektivu podle aktuálních světelných podmínek. Nejde tedy jen o další softwarové vylepšení fotografování, ale o skutečnou změnu samotného fotoaparátu.

Krabička prozrazuje více, než by měla

Na uniklé krabičce je přitom právě modul zadního fotoaparátu. Z jeho provedení má být patrné, že Apple u nových iPhone počítá s odlišnou konstrukcí objektivu, která souvisí právě s možností proměnlivé clony. Ta by měla fotoaparátu umožnit lépe reagovat na rozdílné světelné podmínky. V praxi to může znamenat například lepší práci s expozicí při focení za jasného dne, kdy může objektiv clonu přivřít, zatímco ve tmě ji naopak otevře a propustí k senzoru více světla. Druhou zajímavou výhodou je práce s hloubkou ostrosti. Proměnlivá clona totiž umožňuje ovlivňovat, jak výrazně bude pozadí za fotografovaným objektem rozostřené.

iPhone 18 Pro Max 1 iPhone 18 Pro Max 1
iPhone 18 Pro Max 2 iPhone 18 Pro Max 2
iPhone 18 Pro Max 3 iPhone 18 Pro Max 3
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Apple by tím navíc do iPhone přinesl technologii, kterou už několik let najdeme u některých konkurenčních smartphonů. Zajímavé proto bude především sledovat, jak ji společnost využije v kombinaci se svým zpracováním obrazu. Podle dosavadních úniků se má variabilní clona týkat hlavního fotoaparátu a u některých zpráv se dokonce objevuje možnost, že ji Apple vyhradí pouze pro iPhone 18 Pro Max. To by bylo poměrně zajímavé, protože v posledních generacích se Pro a Pro Max v oblasti fotoaparátů stále více sbližovaly.

Samotná uniklá krabička samozřejmě není oficiálním potvrzením Apple a u podobných úniků je potřeba počítat s možností, že jde o předprodukční materiály nebo dokonce falešný únik. Variabilní clona se ale v souvislosti s iPhone 18 Pro objevuje už delší dobu a několik nezávislých zpráv se v tomto směru shoduje.

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Pokud se tedy Apple skutečně rozhodne tuto technologii letos nasadit, může jít o jednu z nejzajímavějších fotografických novinek iPhone za poslední roky. A vzhledem k tomu, že se údajná krabička objevuje už nyní, se zdá, že na definitivní potvrzení nebudeme muset čekat příliš dlouho.

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Zdroj
Diskuze
iPhone 18 Pro Max

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