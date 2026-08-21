Apple má před sebou obří příležitost. Tato kategorie elektroniky má do pár let vydělat bilion dolarů

Chytré hodinky, sluchátka, brýle nebo prsteny se postupně stávají stejně běžnou součástí našich životů jako samotné smartphony. A právě Apple má v tomto segmentu mimořádně dobře našlápnuto. Podle nové analýzy Counterpoint Research má totiž celý trh spotřebitelských wearables mezi lety 2026 a 2032 vygenerovat více než 1 bilion dolarů. A Apple z něj může ukousnout opravdu pořádný kus.
Nejzajímavější na tom přitom je, že Apple nemusí přijít s úplně novou kategorií zařízení. Už dnes má v rukou několik produktů, které patří mezi nejvýraznější představitele celého segmentu. Apple Watch, AirPods a v budoucnu možná také chytré brýle nebo kamerové AirPods mohou společně vytvořit ekosystém, který bude pro Apple z finančního pohledu mimořádně zajímavý.
Apple Watch a AirPods jsou teprve začátek
Podle Counterpoint Research mají největší část trhu i v dalších letech tvořit sluchátka a chytré hodinky. Právě tady má Apple velmi silnou pozici. AirPods patří mezi nejúspěšnější produkty ve své kategorii a Apple Watch zase dlouhodobě představují jeden z nejvýraznějších produktů na trhu chytrých hodinek. Counterpoint dokonce očekává, že AirPods v roce 2026 překročí hranici 100 miliard dolarů kumulativních tržeb. To je na produktovou řadu, která začínala jako „jen“ bezdrátová sluchátka, opravdu neuvěřitelné číslo. A osobně si myslím, že právě AirPods mohou být pro Apple v dalších letech ještě důležitější než dnes. Apple totiž evidentně nechce, aby šlo jen o zařízení pro poslech hudby.
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Velmi dobře to ukazují například spekulované AirPods s kamerami. Ty by podle dosavadních informací neměly sloužit primárně k fotografování, ale jako jakési oči pro AI. Uživatel by tak mohl prostřednictvím AirPods nechat Siri analyzovat okolí, přečíst text nebo například identifikovat objekt před sebou.
To je podle mě přesně směr, kterým se Apple bude v následujících letech ubírat. iPhone už nemusí být jediným zařízením, přes které budete komunikovat s AI. Část funkcí se může přesunout do zařízení, která máte neustále na sobě. A pak jsou tu samozřejmě chytré brýle, o kterých se v souvislosti s Apple spekuluje stále častěji. Pokud je Apple skutečně uvede, může tím otevřít další obrovský trh.
Wearables mohou být pro Apple další zlatý důl
Counterpoint očekává, že samotné chytré brýle v letech 2026 až 2032 vygenerují zhruba 168 miliard dolarů, zatímco sluchátka přibližně 360 miliard a chytré hodinky 304 miliard dolarů.
Apple přitom nemusí být jedničkou v každé kategorii. Pokud ale dokáže propojit Apple Watch, AirPods, případné brýle a stále schopnější Apple Intelligence do jednoho ekosystému, může mít oproti konkurenci obrovskou výhodu. A právě to je podle mě na celém trendu nejzajímavější. Budoucnost Applu nemusí být jen o tom, kolik iPhone prodá. Čím dál větší část jeho byznysu může stát na zařízeních, která budeme mít celý den na těle – a která budou díky AI postupně mnohem chytřejší. Pokud se tedy prognóza trhu s wearables skutečně naplní, Apple má před sebou další obrovskou příležitost. A tentokrát nemusí být vůbec malá.