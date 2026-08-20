Máte iPad? YouTube na něm začal dělat něco opravdu podivného

Pokud používáte YouTube na iPadu, možná jste v posledních dnech narazili na poměrně zvláštní problém. Po přehrání videa v režimu celé obrazovky totiž může z aplikace zmizet část informací o videu. Google nicméně už o chybě ví a podle svého vyjádření ji aktivně řeší.
Po videu zmizí jeho název i komentáře
Chyba se projevuje především poté, co video přehrajete v režimu celé obrazovky a následně se vrátíte zpět do běžného zobrazení. YouTube v takovém případě může přestat zobrazovat název videa, jeho popis a dokonce i sekci s komentáři.
Podle Googlu se problém objevuje především právě na iPadu, přičemž není úplně vyloučeno, že se může týkat také dalších zařízení. Společnost nicméně ve svém příspěvku v komunitě YouTube přímo uvedla, že si je problému vědoma a aktuálně jej vyšetřuje.
Dobrou zprávou je, že podle zkušeností některých uživatelů nejde o nic trvalého. Informace se mohou znovu objevit například poté, co YouTube úplně zavřete a znovu spustíte. Jiný uživatel přišel na ještě podivnější řešení. Pokud má iPad otočený naležato, informace o videu mohou zmizet. Po otočení tabletu do režimu na výšku se přitom znovu objeví. Jakmile jej následně vrátíte do režimu na šířku, opět zmizí.
Problém se objevil po aktualizaci YouTube
Zajímavé je také načasování. Chyba se může týkat verze YouTube 21.32.4 pro iPad, která byla vydána minulý týden. Někteří uživatelé přitom uvádějí, že se s problémem potýkají už více než týden. To však samozřejmě ještě automaticky neznamená, že právě tato verze chybu způsobila, ale časová souvislost rozhodně stojí za pozornost.
Google zatím neuvedl, kdy přesně opravu vydá. Pokud tedy na iPadu používáte YouTube a po sledování videa najednou zjistíte, že pod ním chybí název, popis nebo komentáře, nemusíte hned začít hledat problém v samotném iPad.