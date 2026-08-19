Apple mění přístup k Evropě. Pro majitele iPhonů je to skvělá zpráva

Apple a Evropa v posledních letech rozhodně nebyli nejlepší kamarádi. A pokud používáte iPhone v České republice nebo obecně kdekoliv v Evropské unii, pravděpodobně jste si toho všimli také. Zatímco Apple dlouhé roky přinášel nové služby a softwarové funkce nejdříve do Spojených států, případně Kanady, Velké Británie či dalších vybraných zemí, Evropa často čekala. A někdy čeká dodnes.
Stačí si vzpomenout na Apple News, Apple Card, některé funkce Apple Intelligence nebo třeba Fitness+. Apple má zkrátka dlouhou historii v tom, že určité novinky jednoduše označí jako „US only“ a zbytek světa si musí počkat. Jenže v posledních letech k tomu přibyl ještě jeden problém – Evropská unie a její regulace.
Apple byl vůči EU čím dál ostřejší
Situace se výrazně změnila s příchodem Aktu o digitálních trzích, tedy DMA, který Apple donutil například umožnit v Evropské unii instalaci aplikací mimo App Store, alternativní obchody s aplikacemi, používání alternativních plateb nebo další změny fungování iOS.
Apple přitom dlouhodobě dával poměrně jasně najevo, že se mu tento směr vůbec nelíbí. Společnost opakovaně upozorňovala na bezpečnostní a soukromostní rizika a v minulosti dokonce veřejně tvrdila, že některé požadavky EU mohou uživatelům zhoršit bezpečnost. Ještě v loňském roce Apple zveřejnil poměrně ostrý materiál vysvětlující, jak podle něj DMA negativně ovlivňuje evropské uživatele a zdálo se, že se v předešlých měsících situace příliš nezlepšila.
Když totiž Apple představil novou Siri AI, evropským uživatelům rovnou oznámil, že na iPhonech a iPadech při vydání iOS 27 a iPadOS 27 dostupná nebude. Konkrétně tehdy mluvil o hlubokém zklamání a tvrdil, že evropské regulační orgány odmítly jeho návrhy na bezpečné zpřístupnění funkce.
Teď ale Apple otočil
O to víc je pak dle mého zajímavé, co Apple oznámil nyní. Ve včerejší tiskové zprávě týkající se změn pro aplikace v Evropské unii totiž tentokrát nepřišel další útok na Brusel, varování před katastrofou ani dlouhé vysvětlování, proč je regulace špatně, ba právě naopak. Apple jednoduše oznámil změny a jde v rámci evropských pravidel dál. Na první pohled je to možná maličkost, ve skutečnosti ale podle mě poměrně důležitý signál.
Apple samozřejmě DMA stále nemusí milovat a rozhodně bych z jedné tiskové zprávy nedělal závěr, že jsou všechny spory s Evropskou komisí vyřešené. Změna tónu je ale nepřehlédnutelná a pokud se skutečně začíná měnit přístup Applu k evropskému trhu, mohla by to být pro nás uživatele velmi dobrá zpráva.
Mohly by konečně dorazit další funkce
Nejzajímavější na celé věci tedy není samotná včerejší tisková zpráva, ale to, co by mohlo přijít dál. Apple už dnes kvůli evropským pravidlům odkládá nebo omezuje některé funkce. Vedle Siri AI jde například o iPhone Mirroring, které v EU stále není dostupný, přičemž Apple sám v minulosti uvedl, že právě DMA komplikuje jeho snahu tuto funkci do Evropy přinést.
A tady se dostáváme k tomu, co bych si osobně přál nejvíc. Apple by podle mě měl přestat vnímat Evropu jako problémový region a začít ji znovu vnímat jako jeden ze svých klíčových trhů. Pokud se totiž podaří vztahy s evropskými regulátory postupně uklidnit, mohli bychom se konečně dočkat situace, kdy nové funkce nebudou přicházet na iPhone do Evropy s několikaměsíčním či několikaletým zpožděním. A věřím, že právě změna rétoriky může být prvním signálem, že se minimálně „něco“ děje a může to mít velmi pozitivní přínos.
Samozřejmě je zatím ještě příliš brzy mluvit o definitivně zakopané válečné sekyře. Ale pokud v Applu skutečně dochází ke změně přístupu k Evropě, může to být jedna z nejlepších zpráv pro evropské uživatele za poslední roky. A upřímně? Po letech sledování toho, jak Apple představí nějakou skvělou novinku a následně pod ní malým písmem najdeme „dostupné pouze v USA“, bych se za trochu toho optimismu vůbec nestyděl.