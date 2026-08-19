Apple v Německu částečně ustupuje úřadům. Upraví výzvy pro sledování uživatelů v aplikacích

Apple souhlasil s provedením poměrně zásadních změn ve své bezpečnostní funkci App Tracking Transparency (ATT) na německém trhu. Tento krok je výsledkem tlaku tamního antimonopolního úřadu, který zkoumal dopady této funkce na hospodářskou soutěž a klesající příjmy inzerentů.
Větší prostor pro vývojáře a mírnější slovník
Od vydání systému iOS 14.5 v dubnu 2021 Apple vyžaduje, aby aplikace aktivně žádaly o povolení sledovat aktivitu uživatele napříč jinými weby a aplikacemi za účelem cílení personalizované reklamy. Pokud uživatel zvolí možnost „Požádat aplikaci, aby nesledovala“, ztratí software přístup k reklamnímu identifikátoru. To sice dokonale chrání soukromí, ale na druhou stranu to inzerentům způsobuje značné finanční ztráty.
Podle německého regulátora Apple nyní souhlasil s tím, že z vyskakovací výzvy odstraní potenciálně odrazující symboly a formulace. Aplikace díky tomu dostanou mnohem větší prostor k tomu, aby uživatelům podrobně vysvětlily, jaký hmatatelný význam má personalizovaná reklama pro jejich celkové fungování a obchodní model. Vývojáři zároveň získají naprostou svobodu v tom, aby spojili žádost o souhlas vyžadovanou Applem s těmi povinnými žádostmi, které vyžadují přímo evropské zákony o ochraně osobních údajů.
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Čas na testování a postoj Applu
Na implementaci těchto změn má Apple přesně čtyři měsíce od chvíle, kdy mu bude oficiálně doručeno rozhodnutí úřadu. Jablečný gigant je bude nejprve důkladně testovat s vybranými vývojáři aplikací, přičemž upravená pravidla budou na německém trhu následně platit po dobu následujících sedmi let. Podobným regulačním tlakům ze strany úřadů čelil Apple v posledních letech i v dalších evropských zemích, jako je Francie, Itálie, Polsko, a dokonce i ze strany samotné Evropské komise.
Apple i přes tyto ústupky nadále pevně trvá na tom, že funkce ATT dokonale chrání soukromí uživatelů a je plně v souladu s německým soutěžním právem. Společnost ve svém oficiálním prohlášení zdůraznila, že soukromí nadále považuje za základní lidské právo. K úpravám textu a formátování výzvy nakonec svolila na žádost úřadu především proto, aby mohla tento důležitý nástroj v Evropě i nadále nabízet a zajistila, že kontrolu nad daty si udrží samotní uživatelé, a nikoliv reklamní agentury či překupníci s daty.