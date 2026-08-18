ChatGPT přináší malou revoluci v práci s dokumenty

ChatGPT přichází s dalším velmi užitečným vylepšením pro své předplatitele. Vedoucí spotřebitelských produktů Adam Fry oznámil výrazné prohloubení integrace s cloudovým úložištěm Google Drive. Uživatelé placených tarifů si nyní mohou snadno přidávat soubory z tohoto disku přímo do své osobní knihovny v prostředí ChatGPT, což zásadně usnadní každodenní práci s texty a daty.
Přímé úpravy bez nutnosti opouštět okno
Přidání nového dokumentu je naprosto intuitivní. Stačí v levé části textového pole pro zadávání dotazů klepnout na tlačítko plus a následně zvolit možnost přidání z knihovny. Podle Frye tato novinka uživatelům neuvěřitelně usnadní pokládání nejrůznějších otázek týkajících se konkrétních souborů. Tím absolutně největším lákadlem je ovšem možnost otevírat a přímo editovat soubory z Google Drive rovnou v rozhraní samotného chatu, aniž by bylo nutné rušivě překlikávat do jiných oken prohlížeče.
Adam Fry na sociální síti X v reakci na dotaz navíc potvrdil velmi důležitý detail. ChatGPT provádí veškeré úpravy přímo v reálném zdrojovém souboru uloženém na vašem Google disku, nepracuje tedy pouze s nějakou jeho statickou a izolovanou kopií. Pokud ale přece jen preferujete klasické zobrazení a nástroje, chatbot pochopitelně stále nabízí i rychlou možnost otevřít každý soubor v jeho odpovídající nativní aplikaci, jako jsou například Google Dokumenty nebo Tabulky.
Interaktivní kvízy a rezervace v restauracích
Rozšířená práce s dokumenty však není jedinou novinkou, která do prostředí ChatGPT tento týden dorazila. Fry upozornil na další tři zajímavé funkce, kterým vévodí zbrusu nový interaktivní kvízový nástroj. Uživatelé mohou umělou inteligenci požádat o vyzkoušení znalostí z jakéhokoliv specifického tématu a systém jim obratem vygeneruje plnohodnotný test. Ten disponuje možností výběru z několika odpovědí, plynulou navigací mezi jednotlivými otázkami a dokonce i dedikovaným tlačítkem pro získání nápovědy.
Kromě vzdělávacích funkcí se platforma dočkala také nedávno oznámené integrace s populární službou Yelp. Ta uživatelům umožňuje velice pohodlně rezervovat stoly v podnicích nebo se rovnou zapisovat na čekací listiny vybraných restaurací. Výčet nejnovějších funkcí pak uzavírá vylepšená domovská obrazovka, která začala platícím uživatelům zobrazovat vysoce kvalitní a relevantní návrhy pro usnadnění jejich další interakce.