ChatGPT dostává velkou novinku pro uživatele iPhonů. Nově umí pracovat s daty z Apple Zdraví

Pokud používáte iPhone, Apple Watch a zároveň ChatGPT, máme pro vás velmi zajímavou zprávu. OpenAI totiž začalo oficiálně zpřístupňovat dlouho očekávanou integraci s aplikací Apple Zdraví (Apple Health). Díky ní bude možné nechat si pomocí umělé inteligence analyzovat zdravotní a fitness data, aniž byste je museli ručně opisovat nebo složitě vysvětlovat.
Nová sekce Health v ChatGPT dokáže po udělení oprávnění pracovat s daty z Apple Health i propojenými zdravotními záznamy. Můžete se tak například zeptat, proč se vám v posledních týdnech zhoršil spánek, jak se změnila vaše fyzická aktivita nebo jaké trendy se objevují ve vašich zdravotních datech. ChatGPT informace zasadí do širšího kontextu a pomůže vám lépe pochopit, co se s vaším tělem děje. Dobrou zprávou je, že OpenAI myslí i na soukromí. Společnost uvádí, že zdravotní data ani konverzace využívající tyto informace nejsou používány k trénování modelů ani pro zobrazování reklam. Navíc se ChatGPT před každým využitím propojených zdravotních údajů výslovně zeptá na souhlas.
Funkce přitom není podmíněna propojením s Apple Health. Pokud své zdravotní údaje sdílet nechcete, můžete ChatGPT používat i nadále pro obecné dotazy týkající se zdraví. Integrace ale výrazně rozšiřuje možnosti personalizovaných odpovědí, protože AI pracuje přímo s vašimi daty místo obecných doporučení.
V tuto chvíli se novinka začíná postupně zpřístupňovat uživatelům v USA na webu i v aplikaci pro iPhone. Dostupná je pro všechny tarify včetně Free, Go, Plus i Pro a lze očekávat, že se časem rozšíří také do dalších zemí. Pokud se tak stane, půjde bezesporu o jednu z nejzajímavějších integrací ChatGPT s ekosystémem Applu vůbec a upřímně, vzhledem k užitečnosti ChatGPT se na toto propojení opravdu těším. Protože jestli jej stejně jako já používáte intenzivně třeba i k analýzám vašich sportovních aktivit, které úzce souvisí se zdravím, může být toto propojení opravdu užitečné.