ChatGPT se mění na proaktivního asistenta. Nově za vás zkontroluje webové stránky a vyřeší rutinní úkoly

OpenAI nepřestává vylepšovat svého populárního chatbota a s nejnovější aktualizací ho posouvá zase o pořádný kus dál. Zatímco doposud jsme byli zvyklí, že umělá inteligence pouze pasivně čekala na naše textové zadání, nyní přebírá iniciativu. Do ChatGPT totiž právě v těchto dnech míří zcela nová funkce plánovaných úkolů, která má za cíl proměnit virtuálního kecálka ve skutečného osobního asistenta. Pro jablíčkáře, kteří netrpělivě vyhlížejí plnohodnotný příchod Apple Intelligence, jde o velmi zajímavou ochutnávku toho, jak by mohla vypadat budoucnost naší každodenní produktivity.
Konec zapomínání a úmorné rutiny
Nová funkce umožňuje uživatelům nastavit si pravidelná připomenutí, delegovat na umělou inteligenci opakující se pracovní úkony nebo ji pověřit nepřetržitým monitorováním určitých událostí. Vše se navíc odehrává ve velmi přehledném a uživatelsky přívětivém prostředí. V postranním panelu aplikace se nově objeví dedikovaná záložka pro plánování, kde najdete všechny své aktivní úkoly hezky pohromadě. Můžete zde sledovat, kdy se daná akce spustí příště, a samozřejmě nechybí ani možnost procesy kdykoliv pozastavit, upravit nebo trvale smazat.
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Velkou výhodou je obrovská flexibilita celého systému. Záleží jen na vás, zda nařídíte spuštění úkolu na přesně stanovený čas, nebo mu dáte volnější zadání v podobě ranních, odpoledních či večerních časových oken. Obzvlášť užitečná se jeví automatická funkce monitorování. ChatGPT dokáže v pravidelných intervalech prohledávat internet nebo kontrolovat vaše propojené aplikace a ozve se vám pouze ve chvíli, kdy narazí na nějakou podstatnou změnu, která skutečně stojí za vaši pozornost a vyžaduje lidský zásah.
Logické limity a loučení se starými pořádky
Aby vývojáři z OpenAI předešli extrémnímu přetěžování svých už tak velmi vytížených serverů, zavedli do celého mechanismu několik logických omezení. Plánované úkoly mohou na pozadí běžet maximálně jednou za jedinou hodinu. Systém je navíc natolik chytrý, že pokud zaznamená delší dobu nečinnosti z vaší strany, dlouhodobě opuštěné procesy automaticky uspí. Příchod této sofistikované novinky zároveň znamená definitivní konec pro starší a mnohem méně funkční systém Pulse. Ten bude z uživatelského prostředí ChatGPT kompletně a nevratně odstraněn v horizontu následujících čtrnácti dnů.
Dostupnost a širší kontext pro uživatele Maců
Nový systém plánování se od dnešního dne postupně rozšiřuje mezi všechny platící uživatele s tarify Plus, Pro, Business a Enterprise. Zatímco u konkurenčních platforem a zejména v rámci chystaných funkcí od samotného Applu velmi často narážíme na striktní regionální blokace pro státy Evropské unie, OpenAI se daří většinu těchto byrokratických bariér poměrně úspěšně překonávat. Je to krásně vidět i na dalších nedávných novinkách, kdy například spřízněný vývojářský nástroj Codex pro platformu Mac konečně přinesl dlouho očekávanou podporu pokročilého ovládání počítače rovnou i pro evropské uživatele. Souboj na poli generativní umělé inteligence tak znovu nabírá na obrátkách a z této neustále probíhající konkurence těží především samotný koncový uživatel.