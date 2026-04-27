OpenAI chystá vlastní iPhone! AI telefon může dorazit už v roce 2028

OpenAI sice v minulosti opakovaně naznačovalo, že vlastní telefon vyrábět nechce a že budoucnost vidí spíš v nových typech zařízení, která dnes ani pořádně neumíme pojmenovat, jenže jak už to v technologickém světě bývá, věci se mění rychleji, než by se mohlo zdát. A podle nejnovějších informací to vypadá, že iPhone by v horizontu několika let mohl dostat zcela nečekaného soupeře.
S informací přišel známý analytik Ming-Chi Kuo, který má v zákulisí dodavatelských řetězců dlouhodobě velmi dobré kontakty. Právě on nyní tvrdí, že OpenAI už na vlastním smartphonu skutečně pracuje, přičemž jeho uvedení na trh je v tuto chvíli plánováno zhruba na rok 2028. Jinými slovy, nejde o žádný experiment na papíře, ale o projekt, který se postupně začíná rýsovat do reálných obrysů.
Za zmínku stojí i to, s kým OpenAI na vývoji spolupracuje. Ve hře mají být jména jako Qualcomm či MediaTek, tedy firmy, které mají s vývojem mobilních čipů obrovské zkušenosti. Výrobu a spolunávrh zařízení pak má mít na starosti Luxshare, což je mimochodem jeden z důležitých partnerů Applu. Už jen tohle naznačuje, že OpenAI nechce jít cestou kompromisů, ale naopak míří rovnou do nejvyšší ligy.
AI hardware změní svět?
Celý projekt přitom zapadá do širší strategie, kterou OpenAI v posledních měsících poměrně nenápadně skládá dohromady. Ve spolupráci s bývalým designovým šéfem Applu Jony Ive totiž vzniká hned několik zařízení postavených kolem umělé inteligence. Mluví se například o chytrém reproduktoru ve stylu HomePodu s integrovaným ChatGPT, brýlích pro rozšířenou realitu nebo dokonce o chytré lampě. Telefon tak najednou přestává být výstřelkem a začíná dávat mnohem větší smysl jako centrální prvek celého ekosystému.
Zajímavý je i pohled na to, jak by takový telefon mohl vlastně fungovat. Kuo konkrétně zmiňuje, že klíčovou roli sehrají takzvaní AI agenti, tedy systémy, které za vás budou schopné aktivně řešit úkoly a komunikovat s aplikacemi i službami. Jinými slovy, nepůjde jen o další „chytrý telefon“, ale spíš o zařízení, které bude fungovat jako osobní asistent v pravém slova smyslu, což by ve výsledku mohlo znamenat i méně přímých interakcí s ním.
Zároveň ale není bez zajímavosti, že ne všichni sdílí názor, že by AI měla iPhone nějak zásadně ohrozit. Například šéf Perplexity Aravind Srinivas nedávno uvedl, že právě iPhone může z rozvoje AI naopak těžit. Podle něj se totiž s rostoucími schopnostmi umělé inteligence stává smartphone ještě důležitějším centrem digitálního života než kdy dřív. A možná právě tohle je na celé věci nejzajímavější. OpenAI zjevně pochopilo, že pokud chce skutečně změnit způsob, jakým lidé s technologiemi pracují, bez vlastního hardwaru se neobejde. A telefon, ať se to někomu líbí nebo ne, je dnes stále tím úplně nejdůležitějším zařízením, které máme neustále po ruce.
Jestli se tak skutečně dočkáme přímého konkurenta iPhonu od OpenAI, ukážou až následující roky. Už teď je ale jasné, že se začíná rýsovat souboj, který může zamíchat kartami víc, než jsme si ještě nedávno dokázali představit.