Apple ukazuje sílu iPhonu a Apple Watch. Tato reklama vás přesvědčí, proč je chcete používat spolu

Apple znovu připomíná, že jeho produkty nejsou jen o výkonu nebo designu, ale čím dál víc i o zdraví. Ve své nové reklamě s názvem „Health with iPhone + Apple Watch“ vsadil na poměrně jednoduchý, ale o to trefnější koncept, který ukazuje, jak může dvojice iPhone a Apple Watch fungovat jako osobní zdravotní poradce, který má na rozdíl od okolí skutečně co říct.
Celý spot stojí na situaci, kterou zná asi každý. Hlavní hrdinka čeká ve frontě na kávu a postupně se na ni začnou valit „zaručené rady“ od lidí kolem. Někdo jí doporučuje víc běhat, jiný méně pít kávu, další přidá vlastní pohled na zdravý životní styl. Do toho se přidávají kolemjdoucí, řidiči, a dokonce i psi, takže se z běžné situace stává lehce absurdní směsice názorů, která ale velmi přesně vystihuje dnešní realitu.
Zlom přichází ve chvíli, kdy se ozve Apple Watch s notifikací o vývoji kardio kondice. Hluk okolí rázem ustupuje a hlavní slovo dostává to, co je skutečně důležité – data. Po otevření aplikace Zdraví na iPhone se ukáže, že její kardio kondice je nadprůměrná. Pointa je pak jasná a Apple ji podává naprosto přímočaře: „Poslouchejte své tělo. Ne všechny ostatní.“
Reklama tím hezky vystihuje jednu z nejsilnějších stránek celého ekosystému. Apple nesází na obecné rady, ale na konkrétní data podložená měřením. A právě kardio fitness, tedy hodnota VO2 max, je v tomhle směru klíčová. Jde o ukazatel, který říká, kolik kyslíku je vaše tělo schopné využít při zátěži, a tedy jak na tom skutečně jste z hlediska kondice.
Apple tuto funkci představil už v roce 2020, ale právě dnes začíná dávat ještě větší smysl. Nejen že vidíte aktuální stav, ale můžete sledovat vývoj v čase, a pokud hodnota klesne do nižších úrovní, Apple Watch vás na to sama upozorní a nabídne i doporučení, jak situaci zlepšit.