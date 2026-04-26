Nejlepší správci souborů pro iPhone a iPad: 5 aplikací, kterými můžete nahradit nativní Soubory

A. Amaya Tomanová
Documents

Documents by Readdle patří dlouhodobě mezi nejlépe hodnocené aplikace svého druhu a není to náhoda. Pokud chcete jeden nástroj na správu souborů, čtení PDF, práci s dokumenty i stahování obsahu z internetu, tady většinou neuděláte chybu. Velkou předností je čisté a přehledné prostředí, ve kterém se rychle zorientujete i bez dlouhého nastavování. Praktická je také synchronizace s cloudovými službami, takže máte své soubory po ruce doma, v kanceláři i na cestách.

Browser and Documents Manager

Browser and Documents Manager spojuje správce souborů a internetový prohlížeč v jedné aplikaci, což se hodí hlavně tehdy, když často něco stahujete z webu a následně s tím pracujete v telefonu nebo tabletu. Aplikace si poradí s velkým množstvím formátů a zvládá také rozbalování ZIP archivů, což je na mobilu pořád užitečnější, než se může zdát. Výhodou je i možnost soukromého prohlížení, ukládání oblíbených stránek a rychlý přístup ke staženým souborům bez zbytečného přepínání mezi více aplikacemi.

Total Files

Total Files ocení hlavně ti z vás, kteří pracují s více cloudovými úložišti najednou. Podporuje například Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive i iCloud Drive. Silnou stránkou je pokročilé vyhledávání, díky kterému nemusíte složitě procházet desítky složek, a velmi dobrá práce s PDF soubory včetně anotací. To využijete při podepisování dokumentů, vyplňování formulářů nebo rychlých poznámkách. Praktické jsou také zabezpečené složky pomocí PIN kódu a vestavěný prohlížeč s více kartami.

File Manager & Browser

File Manager & Browser je ideální pro uživatele, kteří chtějí co nejširší výbavu funkcí. Podporuje běžné dokumenty, hudbu, videa, PDF soubory i archivy typu ZIP nebo RAR. Nechybí možnost hromadného kopírování a přesouvání souborů, přenos dat přes Wi-Fi z počítače ani ochrana heslem. Zajímavým bonusem je vestavěný hudební přehrávač, takže některé soubory nemusíte otevírat v jiných aplikacích. Pokud rádi máte vše na jednom místě a chcete si aplikaci přizpůsobit podle sebe, tady budete spokojeni.

My FileManager

My FileManager je naopak zajímavá volba pro ty, kteří chtějí jednoduchý a přehledný správce souborů bez zbytečně složitých funkcí navíc. Nabízí klasické možnosti jako vytváření složek, přesouvání dat, vyhledávání nebo komprimaci souborů. Součástí je také integrovaný prohlížeč se záložkami a historií, takže můžete stahovat soubory přímo do aplikace. Potěší i ochrana pomocí hesla nebo biometrie, což se hodí pro citlivější dokumenty. Pokud hledáte něco snadno použitelného, rozhodně stojí za vyzkoušení.

Kterou vybrat?

Pokud chcete univerzální a léty prověřené řešení, sáhněte po Documents. Jestli řešíte cloudová úložiště a PDF dokumenty, velmi dobře funguje Total Files. Na stahování z internetu se hodí Browser and Documents Manager. Pro jednoduchost My FileManager a pro maximální výbavu File Manager & Browser. U správců souborů často rozhodují drobnosti v ovládání, takže se vyplatí vyzkoušet dvě nebo tři aplikace a nechat si tu, která vám sedne nejlépe.

Související



