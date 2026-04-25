Tato parádní hra je nyní na Epic Games Store ke stažení zdarma! Neváhejte a vyzvedněte si ji hned teď

J. Jiří Filip
Jste fanoušky videoher a vaším oblíbeným žánrem jsou plošinovky, které jsou plné akce a napětí? Pak zbystřete. Epic Games Store totiž opět rozdává zdarma hru a opět se jedná o kousek, který si rozhodně zaslouží vaší pozornost. K dispozici je totiž tentokrát DOOMBLADE coby naprosto ukázková plošinovka, která má potenciál vás zabavit na dlouhé hodiny a troufnu si říci, že svým způsobem i naštvat.

DOOMBLADE 1 DOOMBLADE 1
DOOMBLADE 2 DOOMBLADE 2
DOOMBLADE 3 DOOMBLADE 3
DOOMBLADE 4 DOOMBLADE 4
DOOMBLADE 5 DOOMBLADE 5
DOOMBLADE 6 DOOMBLADE 6
DOOMBLADE 7 DOOMBLADE 7
DOOMBLADE 8 DOOMBLADE 8
DOOMBLADE 9 DOOMBLADE 9
DOOMBLADE 10 DOOMBLADE 10
DOOMBLADE 11 DOOMBLADE 11
DOOMBLADE 12 DOOMBLADE 12
DOOMBLADE 13 DOOMBLADE 13
DOOMBLADE 14 DOOMBLADE 14
DOOMBLADE 15 DOOMBLADE 15
DOOMBLADE 16 DOOMBLADE 16
DOOMBLADE je akční plošinovka, která na první pohled zaujme svým temným vizuálem a neobvyklým pojetím pohybu. Hráč se v ní ujímá malé dívky jménem Gloom Girl, která se spojí s démonickým mečem a vydává se na cestu plnou nebezpečí. Právě samotný meč je přitom klíčem k celé hratelnosti, protože umožňuje bleskové přesuny prostorem místo klasického běhání a skákání. Díky tomu působí hra extrémně svižně a často připomíná spíš přesnou choreografii než obyčejné plošinovkové pasáže. Souboje jsou rychlé, brutální a zároveň vyžadují dobrou orientaci v prostoru i správné načasování. 

Vývojáři vsadili na minimalistické ovládání, které se ale postupně rozšiřuje o nové schopnosti a komba. Velkou roli hraje také level design, který nutí hráče neustále přemýšlet nad ideální trasou a efektivním pohybem. Atmosféru dokresluje výrazný soundtrack a stylizovaná grafika, která se nebojí kontrastů mezi tmou a světlem. Příběh je podáván spíše náznakově, ale dobře doplňuje celkový temný tón hry. DOOMBLADE tak ukazuje, že i relativně nenápadný titul může nabídnout originální a návykový herní zážitek.

Pokud vás tedy titul zaujal, máte nyní jedinečnou možnost jej získat zdarma. Samozřejmě pak platí, že jakmile jej jednou zařadíte do vaší herní knihovny, zůstane v ní už navždy. Hru si tedy můžete nyní klidně jen přidat s tím, že  si jí užijete později.

DOOMBLADE zdarma lze stáhnout zde

Zdroj
