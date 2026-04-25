Tato parádní hra je nyní na Epic Games Store ke stažení zdarma! Neváhejte a vyzvedněte si ji hned teď

Jste fanoušky videoher a vaším oblíbeným žánrem jsou plošinovky, které jsou plné akce a napětí? Pak zbystřete. Epic Games Store totiž opět rozdává zdarma hru a opět se jedná o kousek, který si rozhodně zaslouží vaší pozornost. K dispozici je totiž tentokrát DOOMBLADE coby naprosto ukázková plošinovka, která má potenciál vás zabavit na dlouhé hodiny a troufnu si říci, že svým způsobem i naštvat.
Fotogalerie
DOOMBLADE je akční plošinovka, která na první pohled zaujme svým temným vizuálem a neobvyklým pojetím pohybu. Hráč se v ní ujímá malé dívky jménem Gloom Girl, která se spojí s démonickým mečem a vydává se na cestu plnou nebezpečí. Právě samotný meč je přitom klíčem k celé hratelnosti, protože umožňuje bleskové přesuny prostorem místo klasického běhání a skákání. Díky tomu působí hra extrémně svižně a často připomíná spíš přesnou choreografii než obyčejné plošinovkové pasáže. Souboje jsou rychlé, brutální a zároveň vyžadují dobrou orientaci v prostoru i správné načasování.
Vývojáři vsadili na minimalistické ovládání, které se ale postupně rozšiřuje o nové schopnosti a komba. Velkou roli hraje také level design, který nutí hráče neustále přemýšlet nad ideální trasou a efektivním pohybem. Atmosféru dokresluje výrazný soundtrack a stylizovaná grafika, která se nebojí kontrastů mezi tmou a světlem. Příběh je podáván spíše náznakově, ale dobře doplňuje celkový temný tón hry. DOOMBLADE tak ukazuje, že i relativně nenápadný titul může nabídnout originální a návykový herní zážitek.
Pokud vás tedy titul zaujal, máte nyní jedinečnou možnost jej získat zdarma. Samozřejmě pak platí, že jakmile jej jednou zařadíte do vaší herní knihovny, zůstane v ní už navždy. Hru si tedy můžete nyní klidně jen přidat s tím, že si jí užijete později.