Tuto skvělou aplikaci by měl na Macu mít každý správný fanoušek Apple HomeKitu

Pokud patříte mezi fanoušky chytré domácnosti a zejména pak té ovládané přes Apple HomeKit nebo chcete-li Domácnost, mám pro vás tip na aplikaci, která by na vašem Macu neměla chybět. V macOS je sice již poměrně dlouho k dispozici nativní aplikace Domácnost, nicméně z vlastní zkušenosti vím, že když člověk potřebuje jen rychle něco zapnout či vypnout, je mnohdy docela otrava právě Domácnost zapínat a následně v ní hledat to či ono příslušenství, které chcete ovládat. V App Store je nicméně k dispozici elegantní řešení v podobě v základu bezplatné aplikace Itsyhome, která vám přidá možnost rychlého ovládání HomeKitu do menuBaru nebo chcete-li horní lišty vašeho Macu.
Pravé kouzlo této aplikace pak za mě osobně spočívá hlavně v možnosti připnutí si jednotlivých zařízení do menuBaru pro ještě rychlejší ovládání, ale hlavně pak v možnosti nastavit si klávesové zkratky pro spuštění jednotlivých kusů vašeho příslušenství. Právě klávesové zkratky pak celkové ovládání vaší domácnosti skrze Mac urychlí suverénně nejvíce a jakmile si je zažijete, vězte, že už jakékoliv otevírání aplikace pro ovládání bude zbytečná otrava. Jasně, vše je zprvu o určitém ladění toho, co vám přesně vyhovuje, a o zvykání si, nicméně jakmile si člověk zvykne, tuto možnost si zamiluje.
Jediná nevýhoda, která ale jde ve výsledku vcelku snadno vyřešit vytvořením scény, je pak to, že si Itsyhome nerozumí s příslušenstvím, které vytvoříte sloučením několika samostatných zařízení do jednoho celku. Já mám například stropní svítidla osazena třemi žárovkami Philips Hue, které jsem musel v HomeKitu sloučit do skupiny příslušenství, abych mohl následně celé světlo rozsvítit jedním tapnutím do aplikace. V Itsyhome však vidím žárovky opět rozdělené, takže nemůžu jedním kliknutím kurzoru rozsvítit celé světlo, ale jen jednotlivé žárovky v něm. Nicméně jak říkám, tohle jde vyřešit vytvořením jednoduché scény, která bude zahrnovat veškeré příslušenství, které chcete naráz spustit. Až na tento neduh mi ale přijde aplikace opravdu dobrá a na občasné rychlé spuštění něčeho chytrého je zkrátka fajn.