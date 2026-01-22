Apple už má vlastní ChatGPT. Jen vám o něm neřekl

Ačkoli Apple dosud nepředstavil žádného AI chatbota pro veřejnost, uvnitř společnosti podobné nástroje aktivně fungují. Nová zpráva přibližuje dvě interní aplikace s konverzačním rozhraním, které dnes zaměstnanci Applu využívají při každodenní práci. Jedná se o nástroje s názvy Enchanté a Enterprise Assistant. Podle serveru Macworld je Enchanté aplikací ve stylu ChatGPT, kterou zaměstnanci používají pro generování nápadů, pomoc při vývoji, korektury textů i získávání obecných informací. Designem má připomínat desktopovou verzi ChatGPT pro macOS a v Applu je nasazena od listopadu 2025. Aplikace byla navržena přímo pro interní pracovní postupy a bezpečnostní požadavky společnosti a běží výhradně na modelech schválených Applem.
Kromě vlastních Foundation Models má Enchanté přístup také k modelům Claude od společnosti Anthropic a Gemini od Googlu. Zaměstnanci mohou do aplikace nahrávat soubory a dokumenty k analýze, přičemž nástroj dokáže pracovat i se soubory uloženými přímo v počítači. Součástí systému je databáze interní dokumentace a směrnic Applu, což umožňuje jeho využití napříč odděleními od vývoje přes design a marketing až po vedení firmy.
Druhým interním nástrojem je Enterprise Assistant. Obsahuje interní předpisy a umožňuje dotazy týkající se administrativních i technických záležitostí, jako například benefitů, dovolené nebo pracovních postupů. Apple zároveň interně testuje konverzační rozhraní i v souvislosti s vývojem funkcí Apple Intelligence. Vedení společnosti však dlouhodobě vyjadřuje skepsi vůči samostatným chatbotům a preferuje umělou inteligenci integrovanou přímo do systémových funkcí. Je otázkou, zda se někdy podobná aplikace dostane i k běžným uživatelům.