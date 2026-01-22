iOS 27 přinese Siri v podobě klasického chatbota!

Apple se podle čerstvých informací Bloombergu chystá na jednu z největších proměn Siri v její historii. V iOS 27 má totiž dorazit plnohodnotný chatbot, který má ambici konkurovat službám jako ChatGPT, Gemini nebo Claude. A co je možná nejzajímavější, Apple s touto cestou původně vůbec nepočítal. Exploze popularity chatbotů ale podle všeho donutila vedení firmy přehodnotit plány a dát Siri nový, výrazně ambicióznější směr.
Nová Siri s interním označením Campos má nahradit současnou podobu hlasové asistentky a stát se přirozeně konverzačním nástrojem, se kterým si budete povídat podobně jako s dnešními AI chatboty. Novinka má být součástí iOS 27, iPadOS 27 a macOS 27 a přístupná bude klasicky přes vyslovení „Siri“ nebo podržením bočního tlačítka na iPhonu či iPadu. Apple sice novou Siri testuje i jako samostatnou aplikaci, do App Storu se ale nakonec nechystá. Místo toho má být chatbot hluboce integrován přímo do systému a jednotlivých zařízení.
Zajímavostí je, že Apple má chatbot pohánět vlastním modelem postaveným na technologiích Google Gemini. Funkčně má jít o výrazný skok vpřed. Nová Siri má totiž například zvládnout vyhledávání na webu, generování obsahu včetně obrázků, pomoc s programováním, shrnování informací i analýzu nahraných souborů. Velký důraz má být kladen také na práci s osobními daty přímo v zařízení, díky čemuž má Siri zvládat úkoly přesněji a nabídnout výrazně lepší výsledky vyhledávání.
Apple navíc pracuje na funkci, která umožní Siri „vidět“ to, co máte otevřené na obrazovce. Chatbot by tak mohl analyzovat obsah v oknech aplikací, reagovat na něj a rovnou upravovat nastavení systému nebo jednotlivých funkcí zařízení. Integrace se má týkat prakticky všech klíčových aplikací Applu, tedy Fotek, Mailu, Zpráv, Hudby nebo TV, přičemž Siri bude schopna s jejich obsahem aktivně pracovat. Samozřejmostí má být jak hlasové, tak textové ovládání.
Otázkou zůstává, jak moc si bude Siri uživatele „pamatovat“. Zatímco ChatGPT nebo Claude si z minulých konverzací dokážou vytvářet poměrně detailní kontext pro personalizaci, Apple zvažuje výrazná omezení paměti chatbotu kvůli ochraně soukromí. Právě tady se může projevit tradiční appleovský přístup, kdy je důraz na soukromí často na úkor maximální flexibility.
Co se pak týče premiéry, Apple chce podle všeho novou Siri představit už na letošní WWDC v červnu, po kterém odstartuje testování iOS 27. Chatbot má být hlavní novinkou celé generace systémů, zatímco zbytek aktualizací se má nést spíše ve znamení ladění chyb a zlepšování výkonu. Pokud se tyto informace potvrdí, může jít o moment, kdy Siri konečně přestane být terčem vtipů a začne dávat smysl i v éře moderní AI. Zda se konečně dočkáme i podpory češtiny můžeme nicméně zatím jen hádat, byť vzhledem k tomu, že v ChatGPT a dalších chatbotech k dispozici je, bylo by její přidání i sem přinejmenším vhodné.