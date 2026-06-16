AMD tvrdí, že MacBook Neo nespustí 75 % nejoblíbenějších her

Souboj mezi Applem a výrobci procesorů pro Windows notebooky nabírá na obrátkách. Společnost AMD totiž spustila novou marketingovou kampaň, ve které si bere na mušku jeden z nejprodávanějších notebooků posledních měsíců, MacBook Neo. A nebere si servítky. Podle AMD totiž uživatelé tohoto notebooku nenainstalují ani nespustí tři čtvrtiny z dvaceti nejhranějších PC her současnosti. Právě herní kompatibilita se stala hlavní zbraní AMD proti Applu. Firma tvrdí, že zatímco notebooky s Windows a procesory Ryzen zvládnou spustit všech 20 nejpopulárnějších her, MacBook Neo si poradí pouze s pěti z nich. Zbytek není na macOS dostupný nebo vyžaduje různé překlady, emulace či další softwarová řešení.
AMD útočí na slabé místo Applu
Apple v posledních letech udělal obrovský pokrok v oblasti výkonu. Čipy Apple Silicon patří mezi nejefektivnější procesory na trhu a MacBooky pravidelně dominují testům výdrže baterie, hlučnosti i výkonu na watt. Přesto existuje oblast, kde Apple stále výrazně zaostává a to jsou hry. Právě na to AMD ve své kampani upozorňuje. Podle zveřejněných materiálů není problém v samotném výkonu čipů Apple Silicon, ale především v omezené podpoře her na platformě macOS. Zatímco Windows zůstává dominantním systémem pro hráče, macOS se stále potýká s nedostatkem velkých herních titulů.
AMD postavilo proti MacBooku Neo notebook HP OmniBook X Flip vybavený procesorem Ryzen 5 220 a integrovanou grafikou Radeon 740M. Na papíře vypadá srovnání jednoznačně, Windows notebook spustí všechny hry, MacBook jen malou část. Jenže při bližším pohledu se ukazuje důležitý detail. Řada moderních AAA her sice na notebooku od AMD skutečně funguje, ale často pouze v kvalitě, kterou by většina hráčů označila za nehratelnou. Například Hellblade 2 podle testů běží kolem 8 snímků za sekundu a Alan Wake 2 se pohybuje přibližně na hranici 11 FPS. Technicky vzato tedy hry fungují, prakticky si je však příliš neužijete. MacBook Neo naopak některé z těchto her vůbec nenabídne, ale u podporovaných titulů dokáže díky výkonnému Apple Silicon poskytovat velmi solidní výsledky. Spor se tak netýká ani tak výkonu jako spíše samotné dostupnosti her.
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MacBook Neo míří na jiné uživatele
Je také potřeba připomenout, že Apple nikdy MacBook Neo neprezentoval jako herní notebook. Zařízení cílí především na studenty, kancelářské pracovníky, tvůrce obsahu a běžné uživatele hledající dlouhou výdrž baterie, nízkou hmotnost a bezproblémové fungování. Pro hráče byly tradičně určeny především počítače s Windows a situace se v tomto směru příliš nemění ani v roce 2026. Přesto Apple postupně investuje do herního ekosystému. Firma rozvíjí technologii Metal, podporuje přenos velkých herních titulů na Mac a snaží se přesvědčit vývojáře, aby své hry vydávali i pro macOS. Kampaň AMD zároveň ukazuje, jak velkou hrozbou se MacBook Neo pro konkurenci stal. Apple totiž dokázal nabídnout relativně dostupný notebook s prémiovým zpracováním, výborným výkonem a dlouhou výdrží baterie, což výrazně zamíchalo kartami v segmentu levnějších a středně drahých notebooků. Výrobci procesorů i notebooků proto hledají oblasti, kde mohou získat výhodu. A hry jsou jednou z nich. Zda to bude na zákazníky fungovat, ukážou až následující měsíce. Jedno je ale jisté už teď, boj mezi Applem, AMD, Intelem a dalšími výrobci je ostřejší než kdykoliv předtím.
MacBook Neo versus Windows
Celá debata nakonec stojí na jednoduché otázce. Kupujete notebook hlavně na práci, studium a každodenní používání? Pak může být MacBook Neo jednou z nejzajímavějších voleb na trhu. Pokud ale chcete pravidelně hrát nejnovější hry bez omezení, Windows notebooky mají stále výrazný náskok. AMD se proto svým útokem trefilo do reálné slabiny Applu. Současně ale zamlčuje fakt, že samotná možnost hru spustit ještě neznamená, že si ji skutečně zahrajete v kvalitě, kterou by dnešní hráči očekávali.