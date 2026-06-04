MacBook Neo láme prodejní rekordy! Válcuje konkurenci i MacBooky Air

MacBook Neo se pro Apple stává jedním z nejúspěšnějších debutů v novodobé historii jablečných počítačů. Dle analytické společnosti IDC stihla jablečná společnost během prvního čtvrtletí letošního roku rozvézt 1,1 milionu kusů tohoto levného notebooku. Číslo je fascinující hlavně proto, že se zařízení začalo prodávat až v polovině března a v daném kvartálu tak bylo na trhu pouhé tři týdny. Pro srovnání, MacBook Air s čipem M5 zaznamenal ve svém úvodním čtvrtletí 900 000 expedovaných kusů.
Levný hardware s čipem z iPhonu boduje
Za obrovským úspěchem stojí především agresivní cenovka startující na 599 dolarech, což je zhruba o 45 % méně, než kolik stojí základní MacBook Air. Aby Apple mohl u levného třináctipalcového notebooku takto srazit cenu, osadil jej namísto tradičního „macového“ procesoru řady M mobilním čipem A18 Pro spárovaným s 8 GB operační paměti.
Téměř polovina všech zásilek (44 %) zamířila na trh ve Spojených státech, obrovský zájem ale hlásí také Indie, kde prodejci veškeré zásoby okamžitě vyprodali. Podle Counterpoint Research pomáhá novinka Applu dobýt segment levnějších notebooků v rozmezí 400 až 699 dolarů, kde měl dosud jen zanedbatelný dvouprocentní podíl.
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Konkurence okamžitě reaguje
Tah Applu nenechává spát ostatní výrobce. Zatímco se světový PC trh potýká se zdražováním pamětí, Apple expanduje a nutí konkurenci k reakci. Společnost Dell již v tomto týdnu představila nový model XPS 13 s cenou od 699 dolarů, přičemž přímo uvedla, že příchod MacBooku Neo je jasným důkazem hladu po prémiových noteboocích za dostupnou cenu. Analytici navíc pro aktuální čtvrtletí předpovídají další značný nárůst prodejů.
Osobně mě tento raketový start vůbec nepřekvapuje, protože skloubení prémiového jablečného designu a lákavé cenovky je přesně to, po čem trh roky volal. Kdybych byl stále studentem, neváhám nad tímto kouskem ani minutu.