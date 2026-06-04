MacBook Neo mění pravidla hry. Microsoft a výrobci PC mají nový problém

Globální trh s počítači nečekají jednoduché časy. Analytická společnost IDC totiž nově předpovídá, že dodávky počítačů v roce 2026 meziročně klesnou o 11,3 %. Důvodem je především pokračující nedostatek paměťových čipů, který už nyní ovlivňuje ceny i dostupnost celé řady zařízení. Zatímco většina výrobců se snaží s rostoucími náklady bojovat zdražováním nebo úpravami konfigurací, Apple podle IDC zvolil úplně opačnou strategii. A zdá se, že mu vychází.
Analytici upozorňují, že situace se bude v průběhu letošního roku ještě zhoršovat. Největší propad trhu očekávají ve čtvrtém čtvrtletí, kdy by dodávky počítačů mohly meziročně spadnout dokonce o pětinu. Zároveň se počítá s dalším růstem cen, přičemž průměrná prodejní cena počítačů má letos vzrůst přibližně o 17 %. Některé odhady dokonce hovoří o tom, že ceny běžných notebooků mohou kvůli dražším pamětem a procesorům vzrůst až o 40 %.
Právě v této situaci však na scénu vstoupil MacBook Neo. Apple jej představil letos v březnu jako svůj dosud nejdostupnější notebook a podle IDC se z něj rychle stává jeden z nejzajímavějších produktů na trhu. Za cenu začínající na 599 dolarech nabízí čip A18 Pro, 8 GB operační paměti a zaměřuje se na segment notebooků pod hranicí 700 dolarů, který dlouhé roky ovládaly především stroje s Windows nebo ChromeOS.
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Podle analytiků vyvolal MacBook Neo výrazně vyšší zájem zákazníků, než se původně očekávalo. IDC dokonce kvůli jeho úspěchu upravila svůj výhled pro notebookový segment směrem vzhůru. Jinými slovy, zatímco celý trh zpomaluje, nový MacBook pomáhá udržovat poptávku po přenosných počítačích. Zajímavé je i to, jaký tlak má nový model vyvíjet na konkurenci. IDC ve své zprávě uvádí, že MacBook Neo vytváří „reálný tlak na celý počítačový ekosystém“. Očekává se proto, že výrobci notebooků s Windows přijdou s novými procesory, agresivnější cenovou politikou a Microsoft bude dále pracovat na efektivnějším fungování svého systému.
Celá situace je o to zajímavější, že Apple sám bojuje s dopady nedostatku paměťových čipů. Ten se totiž nejvýrazněji projevil u výkonnějších modelů Mac mini a Mac Studio, u kterých mělo dojít ke zhoršení dostupnosti některých konfigurací a prodlužování dodacích lhůt. Přesto se zdá, že právě MacBook Neo přichází v ideální dobu. Ve chvíli, kdy většina výrobců zdražuje a snaží se udržet marže, Apple nabídnul cenově dostupný notebook s vlastním čipem a podle všeho tím trefil přesně to, co část trhu hledala. Pokud se prognózy IDC naplní, mohl by být MacBook Neo jedním z mála světlých bodů jinak velmi složitého roku pro celý počítačový průmysl.