Obrovský zájem o MacBook Neo neustává

Nákup nejnovějšího notebooku od Applu v současnosti připomíná zkoušku trpělivosti. Na dodání třináctipalcového modelu MacBook Neo si zákazníci musí počkat i několik týdnů. Přenosný počítač s lákavou cenovkou se stal obrovským hitem zejména mezi studenty a lidmi pracujícími na cestách. Poptávka je tak velká, že výrobce absolutně nestíhá pokrývat přijaté objednávky.
Deset milionů kusů a nové procesory
Analytik dodavatelských řetězců Ming-Chi Kuo přišel s informací, že Apple musel rázně zakročit. Své dodavatele pověřil, aby původní objednávku pěti milionů kusů okamžitě zdvojnásobili rovnou na 10 milionů. Součástí tohoto produkčního obratu je i zapojení společnosti Sunny, která se stala novým dodavatelem kompaktních kamerových modulů (CCM) určených právě pro tento odlehčený model.
Aktuální kroky Applu plně korespondují s dřívějším vyjádřením dalšího analytika, Tima Culpana. Ten už na začátku května upozornil, že jablečný gigant musel kvůli enormnímu zájmu zákazníků narychlo objednat u svých partnerů podstatně větší množství čipů A18 Pro.
Bezkonkurenční cenovka vyprázdnila sklady
Úspěch modelu tkví především v jeho cenové strategii. Základní verze MacBooku Neo se na americkém trhu prodává za pouhých 599 dolarů. V rámci speciálních slevových programů pro vzdělávací sektor či armádu navíc tato částka padá na neuvěřitelných 499 dolarů.
Zařízení vstoupilo do oficiálního prodeje 11. 5. 2026 a termíny doručení se prakticky okamžitě prodloužily z několika dnů na dlouhé týdny. Situace se skladovými zásobami se od jarní premiéry příliš nezlepšila, a ohlášené navýšení celkové výroby je tak pro Apple jediným možným řešením, jak nekončící poptávku trhu konečně uspokojit. Za mě je tento produkt trefou do černého. Kdybych byl stále student, neváhám ani minutu.