Microsoft útočí na MacBook Neo. Levné Windows notebooky mají prý navrch

Příchod MacBooku Neo zjevně začíná budit pozornost konkurence víc, než se původně čekalo. Microsoft nyní nechal vypracovat studii, která porovnává několik cenově dostupnějších notebooků s Windows právě s novým MacBookem od Applu. A výsledky pochopitelně vyznívají velmi příznivě pro platformu Windows.
Studii zpracovala analytická společnost Signal65 a zaměřila se na čtyři notebooky od Lenova a HP. Největší pozornost přitom poutá hlavně model IdeaPad Slim 3x, protože jako jediný cenově skutečně míří proti MacBooku Neo. Zatímco základní MacBook Neo startuje v USA na 499 dolarech pro studenty, respektive 599 dolarech pro běžné zákazníky, Lenovo se aktuálně prodává za zhruba 550 dolarů.
Microsoft ve srovnání upozorňuje hlavně na to, že IdeaPad Slim 3x nabízí větší 15,3palcový displej, 16 GB operační paměti v základu, více portů nebo podporu Wi-Fi 7. Ve výbavě nechybí ani dotykový displej, podsvícená klávesnice či čtečka otisků prstů. Právě množství konektorů je oblast, kde má levný notebook s Windows proti MacBooku Neo poměrně výraznou výhodu. Vedle USB-C totiž nabízí i klasické USB-A, HDMI a slot pro SD kartu, zatímco Apple zůstal pouze u dvojice USB-C portů.
Studie zároveň tvrdí, že notebook od Lenova dosahuje vyššího vícevláknového výkonu v Cinebench 2026 a podle testu Tom’s Guide nabídne také delší výdrž baterie. V konkrétních číslech jde údajně o více než 16 hodin provozu oproti přibližně 13,5 hodinám u MacBooku Neo. Lenovo zde těží hlavně z větší konstrukce a větší baterie uvnitř zařízení.
Celé srovnání je ale potřeba brát s určitým odstupem. Už jen proto, že studii financoval Microsoft. Navíc některé údaje působí poněkud účelově. Signal65 například uvádí 512GB úložiště u Lenovo IdeaPad Slim 3x, jenže základní konfigurace za uvedenou cenu ve skutečnosti obsahuje pouze 256GB SSD, tedy stejnou kapacitu jako MacBook Neo.
Apple má navíc několik silných argumentů, které podobné tabulkové srovnání úplně nezachytí. MacBook Neo nabízí výrazně kvalitnější displej s vyšším rozlišením i jasem, celokovové tělo a lepší webkameru. Řada recenzentů zároveň chválí velmi kvalitní reproduktory a trackpad, což jsou oblasti, kde levnější notebooky s Windows často stále trochu ztrácejí.
Velkou roli hraje také samotný systém macOS a propojení s dalšími zařízeními Applu. Pokud člověk používá iPhone, AirPods nebo iPad, začnou se výhody ekosystému poměrně rychle projevovat v běžném používání. Automatické kopírování mezi zařízeními, AirDrop nebo synchronizace zpráv a hovorů jsou věci, které se do podobných benchmarků zapisují velmi obtížně, ale v praxi mají velký vliv na celkový komfort.
Na druhou stranu je fér přiznat, že konkurence v segmentu levnějších notebooků začíná být výrazně zajímavější než dřív. Ještě před několika lety měly levnější Windows notebooky často problematickou výdrž baterie, hlučné chlazení nebo slabší konstrukci. Nové modely s čipy Snapdragon ale ukazují, že se situace začíná měnit. Výdrž přesahující patnáct hodin nebo pasivně chlazené konstrukce už dnes nejsou výsadou Applu.
Microsoft se navíc snaží studenty nalákat i různými bonusy. Do konce června nabízí v USA k vybraným notebookům roční předplatné Microsoft 365 Premium, Xbox Game Pass Ultimate a herní ovladač Xbox zdarma. Celková hodnota balíčku má přesahovat 500 dolarů.
Celá situace je vlastně poměrně zajímavým potvrzením toho, že MacBook Neo zasáhl segment, který byl pro Apple dlouhé roky prakticky nedotknutelný. Firma byla tradičně spojována spíš s dražšími notebooky, zatímco levnější kategorii ovládaly hlavně Windows stroje. Teď se ale zdá, že Apple začíná konkurenci komplikovat život i tam. A právě proto začínají podobná srovnání vznikat čím dál častěji.
Až bude na trhu podobný hliníkový, pasivně chlazený notebook, dá se potom uvažovat o nějaké konkurenci. Zatím jsem na žádný podobný nenarazil.