MacBook Neo a přechod z Windows na macOS aneb je třeba se bát?

Už zítra zamíří do prodeje zbrusu nový MacBook Neo, kterým se Apple pokusí prosadit ve světě levných notebooků, kterému v současnosti vládnou zejména notebooky s Windows a Chromebooky. A upřímně řečeno, s cenovkou 16 990 Kč k tomu má nakročeno víc než dobře. Osobně si však myslím, že mnohé potenciální zákazníky může od přechodu z Windows či ChromeOS na macOS strašit právě neznalost nového operačního systému a různé „povídačky“, které se právě na konto macOS nesou. Důvod k obavám však v žádném případě není.
Že pracuji již přes 8 let na počítači s macOS pro vás asi vzhledem k tomu, že působím na Letem světem Applem, není žádným překvapením. I já však před lety samozřejmě začínal na Windows a to při dnešním pohledu už docela prehistorickém. Windows mě pak provázel i celou základní, střední a částí vysoké školy, na které jsem pak přešel na macOS. Tehdy se psal rok 2017 a já si pořídil MacBook Air s ikonickým svítícím logem na zádech.
Přiznávám, že jsem měl tehdy z přechodu docela strach, protože jsem úplně nevěděl, do čeho jdu. Respektive, samozřejmě jsem se už tehdy s macOS setkal, nicméně zkušeností bylo málo a já jej potřeboval prakticky okamžitě zařadit do svého studijně-pracovního světa, protože mi notebook s Windows začínal dosluhovat. A takto zpětně musím říci, že začlenění bylo snažší, než jsem tak nějak čekal. macOS byl totiž už tehdy na pochopení naprosto jednoduchý, přičemž nyní si troufám říci, že je oproti minulosti díky řadě prvků, které jej propojují (zejména vizuálně) s iOS/iPadOS ještě jednodušší.
Co se týče aplikací, valná většina těch, které běžní uživatelé využívají na Windows, je samozřejmě k dispozici i v rámci macOS. Mě osobně navíc dost vyhovuje, že jsou tyto aplikace přehledně poskládány v docku, takže k nim máte rychlý přístup, kdykoliv je potřeba. Samozřejmostí je pak možnost ukládání souborů na plochu a další věci, na které jste zvyklí z Windows. Já osobně jsem pak dost spokojený i s jablečnou verzí balíku MS Office ve formě iWork. Ten obsahuje například textový editor Pages, který je sice dost osekanou náhradou Wordu, avšak napíšete v něm vše, co potřebujete, bez problému. Pokud by vám ale nevyhovoval, samozřejmě lze doinstalovat i klasické Office.
Hlavní zbraní macOS je pak bezesporu rychlost, stabilita a propojitelnost s ostatními Apple produkty. Pokud nad MacBookem Neo tedy přemýšlíte primárně proto, že máte v kapse iPhone a v uších AirPods, pak vězte, že si jeho pořízením otevřete dveře do úžasného světa technologické propojitelnosti. Vaše sluchátka se totiž rázem automaticky připojí k Macu ve chvíli, kdy začne něco přehrávat, fotky z telefonu se vám zobrazí v počítači ve fotogalerii a podobných vychytávek je mnohem víc. Co byste řekli třeba možnosti kopírovat různé věci napříč produkty, kdy třeba URL webové stránky zkopírované na iPhonu můžete jednoduše „vložit“ do Safari na Macu a pokračovat prohlížení? I to jde!
Nejsem to však jen já, kdo se s macOS poté, co byl „odkojen“ na Windows, bez problému zvykl. Před pár lety přešla i má manželka, která ještě na vysoké škole ve velkém používala notebook s Windows. Přechod pak pro ní byl naprosto jednoduchou záležitostí a to vlastně ze stejných důvodů, o kterých píšu výše. Stejným směrem se pak vydala i řada mých známých či kamarádů, které ve výsledku lákala například propojitelnost Apple produktů či třeba skvělá výdrž MacBooků Air na baterku v kombinaci s líbivým designem. Operační systém macOS byl tedy svým způsobem „na druhé koleji“, nicméně přesto bylo jeho přijetí naprosto bezproblémové. Tedy samozřejmě, nemáte-li vyloženě specifické potřeby aplikací, které jsou dostupné jen na Windows, či třeba nechcete hrát.
Podobnost macOS s Windows či ChromeOS je tedy v hlavních prvcích dost výrazná, takže se určitě nedá říci, že se budete počítač učit ovládat de facto od znovu. Spíš bych přechod mezi jednotlivými OS přirovnal k tomu, když přesedáte z auta do auta. Ať už se bavíme o přesednutí z manuálu do automatu či z jedné značky do druhé, u čehož řešíte styl zařazení zpátečky, ve výsledku se jedná o zhruba totéž, jen v trochu jiné (leckdy příjemnější) formě.
Určitě se tedy není třeba bát toho, že pokud jste nenáročnými uživateli počítače s Windows, operační systém macOS vás bude limitovat. Zcela určitě tomu tak nebude. Ano, ze začátku pro vás bude asi nepřirozené, že se okna aplikací vypínají přes ikony v levém horním rohu a nikoliv v pravém či vás bude trochu mást, že když budete třeba psát v Pages, bude třeba následně uložit daný text ve verzi pro Word, protože jinak hrozí problém s kompatibilitou při otevření na Windows, nicméně jsou to drobnosti, které se člověku vryjí pod kůži opravdu rychle. A jakmile se tak stane, budete rádi za to, že je tam máte a zpět se vám chtít nebude. Mimochodem, pro mě osobně je dnes paradoxně daleko složitější ovládat po „pár“ letech na macOS Windows, než byl tehdy po mnoha letech přechod z Windows na macOS.