Jak výkonný je MacBook Neo? Uděláme vám v tom jasno

První výkonnostní testy nového MacBooku Neo jsou na světě a potvrzují to, co se tak nějak očekávalo už od jeho představení. Vzhledem k tomu, že do něj Apple nasadil čip A18 Pro známý z iPhonu 16 Pro, nikoho nejspíš nepřekvapí, že se výkon procesoru v testech velmi výrazně podobá právě tomuto telefonu. Přesto je zajímavé podívat se na čísla o něco detailněji, protože v některých ohledech dokáže nový „nejlevnější Mac“ docela překvapit.
V databázi Geekbench se objevil první test, podle kterého si MacBook Neo připsal 3461 bodů v jednojádrovém výkonu a 8668 bodů ve vícejádrovém testu. V grafickém testu Metal pak získal skóre 31 286 bodů, což jsou čísla, která jej staví prakticky na úroveň iPhonu 16 Pro. Ten jen pro představu dosahuje přibližně 3445 bodů v single-core, 8624 v multi-core a zhruba 32 575 bodů v Metal testu. Mírně nižší grafické skóre MacBooku Neo je pak zapříčiněn tím, že Apple do počítače nasadil čip A18 Pro s GPU, které má o jedno jádro méně než tomu je v iPhonu. Tato absence se tak logicky musela projevit, ale upřímně řečeno, pocítit byste jí absolutně neměli.
Zajímavější je pak určitě srovnání s dalšími Macy. Například M1 MacBook Air, který je mezi uživateli pro svou spolehlivost stále ve velkém rozšířen, totiž v Geekbenchi dosahuje zhruba 2346 bodů v jednojádrovém výkonu a 8342 bodů v vícejádrovém testu. To jinými znamená, že MacBook Neo nabízí výrazně vyšší výkon jednoho jádra, zatímco jednojádrový výkon je velmi podobný.
V praxi by tak měl být při běžných činnostech MacBook Neo ve výsledku svižnější, než právě MacBook Air M1, což je za mě osobně dost zajímavé směrem k cílové skupině tohoto stroje. Jednojádrový výkon je totiž klíčový pro řadu každodenních aktivit, jako je prohlížení webu, práce s dokumenty nebo sledování videa. A protože uživatelé MacBooku Air M1 nemůžou být ve výsledku příliš nároční a zvyklí na náročnější aktivity, protože by jinak už dávno přešli na novější Air, mohl by jim právě Neo dávat smysl, protože je šitý de facto přímo na jejich aktivity.
Jakmile se však podíváme na novější stroje, rozdíl už je výraznější. Například MacBook Air s čipem M4 dosahuje zhruba 3696 bodů v single-core a 14 730 bodů v multi-core testu, takže je zejména ve vícejádrovém výkonu úplně jinde. Podobně je na tom i iPad Air s čipem M3, který nabízí výrazně vyšší výkon jak v CPU, tak v grafice. V případě iPadu ale musím dodat, že vzhledem k rozdílnému operačnímu systému nelze úplně říci, že je i přes vyšší výkon využitelnější než MacBook Neo. Respektive, sedí-li vám iPadOS, pak s ním určitě pracovat dokážete, ale počítačový systém to zkrátka není.
Nižší výkon není překážkou
Že má novinka nižší výkon než zbylé Macy v nabídce Applu sice může na první pohled vypadat zvláštně, jedná se však o zcela logický krok. MacBook Neo totiž od začátku míří do trochu jiné ligy, ve které jej Apple nestaví jako nástroj pro střih videa, tvorbu hudby nebo práci ve 3D aplikacích, kde vícejádrový výkon hraje zásadní roli. Místo toho se zaměřuje na běžné používání a snaží se konkurovat především levnějším Windows notebookům a Chromebookům.
Tomu ostatně odpovídá i marketing Applu. Firma například tvrdí, že A18 Pro v MacBooku Neo zvládne „každodenní úkoly“ až o 50 % rychleji než nejprodávanější PC s aktuálním procesorem Intel Core Ultra 5. U úloh využívajících lokální AI má být dokonce až třikrát rychlejší a při úpravách fotografií přibližně dvakrát rychlejší.
Je ale potřeba dodat, že zatím máme k dispozici pouze jeden benchmark. Jakmile se nové MacBooky Neo dostanou mezi první uživatele a začnou se objevovat další testy, průměrná čísla se mohou ještě mírně změnit. Už teď je ale poměrně jasné, že výkon tohoto stroje se drží přesně tam, kde se očekával. A upřímně, já jsem už extrémně natěšený na to, až mi za pár dní přistane do rukou na vyzkoušení, protože se dle mého jedná o jeden z nejzajímavějších hardwarů, které Apple za poslední roky ukázal.