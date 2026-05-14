Tohle jsou tajné příkazy pro Claude AI, které vám ušetří hodiny práce!

Umělá inteligence dnes umí psát texty, programovat, analyzovat data nebo vytvářet prezentace. Většina lidí ji ale stále používá špatně. Zadávají dlouhé a chaotické prompty a pak se diví, že výsledek nestojí za moc. Ve skutečnosti přitom existují jednoduché „tajné příkazy“, které dokážou z AI dostat násobně lepší odpovědi během pár sekund. Na sociálních sítích se teď masivně šíří seznam speciálních commandů pro Claude AI od společnosti Anthropic. Ať už používáte ChatGPT, Claude nebo Gemini, princip funguje prakticky stejně. Stačí před zadání přidat konkrétní instrukci a AI okamžitě změní styl odpovědi, hloubku analýzy nebo způsob přemýšlení. Výsledek? Místo průměrného textu dostanete odpověď, která působí, jako by ji připravil seniorní analytik, zkušený marketér nebo profesionální programátor.
/godmode
Jeden z nejzajímavějších příkazů. AI přepne do agresivnějšího a výrazně důkladnějšího režimu. Odpovědi jsou delší, detailnější a často mnohem kreativnější. Ideální například pro strategické plánování, analýzu podnikání, tvorbu marketingových kampaní nebo komplexní řešení problémů.
/devil
Velmi zajímavý command, který donutí AI „steelmanovat“ opozici. Jinými slovy model nehledá důvody, proč máte pravdu, ale naopak vytvoří nejsilnější možné argumenty proti vašemu názoru. Tohle je extrémně užitečné při: investičních rozhodnutích, debatách, přípravě obchodních strategií nebo analýze rizik. Právě schopnost vidět druhou stranu je něco, co většině lidí při práci s AI úplně uniká.
/10x
Pokud vám AI napsala text, který je „tak nějak OK“, použijte /10x. Model vezme původní odpověď a přepíše ji výrazně ostřeji, profesionálněji a přesvědčivěji. Výborné pro copywriting, reklamní texty, titulky článků, LinkedIn příspěvky nebo e-maily klientům.
/pitch
Potřebujete rychle vysvětlit nápad investorovi nebo klientovi? /pitch vytvoří krátký a velmi úderný elevator pitch, který jde okamžitě k věci. AI díky tomu dokáže během pár sekund připravit startup pitch, prodejní argumentaci, prezentaci produktu nebo například obchodní nabídku.
/ghost
Tenhle command je fascinující. AI začne odpovídat mnohem lidštěji a méně roboticky. Text pak nepůsobí jako typická „AI generovaná odpověď“. Výsledkem jsou přirozenější články, autentičtější e-maily, lepší komunikace na sociálních sítích a méně sterilní obsah.
/compare
Perfektní příkaz pro srovnávání produktů, strategií nebo technologií. AI vytvoří přehlednou analýzu vedle sebe. Skvělé například pro srovnání iPhonu a Androidu, porovnání AI modelů, analýzu konkurence, rozhodování při nákupu.
/scout
Tenhle command funguje jako interní auditor. AI hledá rizika, slabiny a slepá místa.
Extrémně užitečné pro:
podnikání,
bezpečnost,
SEO,
produktové strategie,
investice.
/artifacts
Jedna z nejsilnějších funkcí Claude AI. Dokáže přímo v chatu vytvářet aplikace, komponenty nebo interaktivní nástroje. Ideální pro jednoduché weby, kalkulačky, dashboardy, mini aplikace, HTML prototypy.
/yoda
Ano, přesně tak. AI začne řešit komplexní problémy výrazně hlubším a strukturovanějším způsobem. Hodí se hlavně pro programování nebo komplikované logické úlohy.
/critique
Model se přepne do režimu kritika a začne aktivně hledat chyby, slabá místa nebo možnosti zlepšení. Výborné pro kontrolu textů, audit kódu, UX návrhy, SEO články, obchodní strategie.
/explainlikeim5
Klasika internetu. AI vysvětlí složité téma tak, aby ho pochopilo i dítě. Perfektní pro technologie, ekonomiku, AI, programování, vědecká témata.
/brief
Žádná omáčka. Jen čistá a stručná odpověď. Přesně to, co často potřebujete.
/teacher
AI se přepne do role mentora nebo učitele. Nejen že odpoví, ale začne vás problém skutečně učit krok po kroku. Tohle je mimochodem jeden z nejlepších způsobů, jak dnes využívat AI při vzdělávání.