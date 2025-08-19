ChatGPT vládne světu! Zaznamenává rekordní příjmy i stovky milionů stažení

Umělá inteligence si už našla pevné místo v každodenním životě a mobilní aplikace s chatboty se staly oblíbeným nástrojem milionů lidí po celém světě. Nejnovější data ukazují, že jeden z hráčů se zcela vymyká všem ostatním – a to nejen v počtu stažení, ale i v tom, kolik jsou za něj uživatelé ochotni utratit.
Podle nové zprávy analytické společnosti Appfigures se aplikace ChatGPT stala nejen lídrem mezi AI asistenty, ale také přinesla rekordní čísla v oblasti příjmů na jedno stažení.
Strmý růst příjmů i stažení
Od svého uvedení v květnu 2023 vygenerovala mobilní aplikace ChatGPT na iOS a Androidu už 2 miliardy dolarů v celosvětových uživatelských útratách. Jen v roce 2025 došlo k ohromnému meziročnímu nárůstu o 673 %. Aplikace si zároveň drží neuvěřitelnou dynamiku růstu v počtu stažení. Jen v roce 2025 byla stažena 318 milionkrát, což je 2,8× více než ve stejném období loňského roku.
Indie i USA
Nejvíce instalací pochází z Indie, která tvoří 13,7 % celkových stažení. Na druhém místě jsou Spojené státy s 10,3 %. Přesto právě američtí uživatelé dominují v utrácení – tvoří téměř 40 % všech příjmů, přičemž průměrná útrata na jedno stažení dosahuje 10 dolarů. Druhé Německo má už jen 5,3 % podíl na příjmech.
Neohrožený lídr mezi AI asistenty
ChatGPT navíc vede i v celosvětových příjmech na instalaci – v průměru 2,91 dolaru na uživatele. Pro srovnání: Claude dosahuje 2,55 dolaru, Grok jen 0,75 dolaru a Copilot dokonce pouhých 0,27 dolaru. Slabší výsledky Groku lze přičíst pozdějšímu startu na mobilních platformách – ačkoli xAI uvedlo chatbot v listopadu 2023, aplikace pro iOS vyšla až v lednu 2025 a pro Android v březnu.
Musk versus OpenAI
Zpráva přichází jen několik dní poté, co Elon Musk obvinil Apple z údajného zvýhodňování OpenAI a tvrdil, že je „nemožné“, aby jiný chatbot ovládl žebříčky App Storu. Grok dokonce jeho tvrzení ironicky popřel. Aktuální data ale ukazují, že rozdíl mezi ChatGPT a konkurencí je propastný – a to nejen v počtu instalací, ale především v příjmech. Jen v roce 2025 zatím ChatGPT vydělal 1,35 miliardy dolarů z mobilních aplikací, což je 53× více než Grok, který skončil na druhém místě s 25,6 miliony dolarů.
Mal by som záujem o smart okuliare powered by ChatGpt ktoré:
-vedia CZ/Sk
-podporujú rozpoznávanie objektov
-podporujú výmenu skiel za vlastné
-majú rozumnú cenu a vydržia na nabitie aspoň 10h
Viete o nejakých?