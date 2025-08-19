Zavřít reklamu

ChatGPT vládne světu! Zaznamenává rekordní příjmy i stovky milionů stažení

Vše o Apple
Amaya Tomanová
1

Umělá inteligence si už našla pevné místo v každodenním životě a mobilní aplikace s chatboty se staly oblíbeným nástrojem milionů lidí po celém světě. Nejnovější data ukazují, že jeden z hráčů se zcela vymyká všem ostatním – a to nejen v počtu stažení, ale i v tom, kolik jsou za něj uživatelé ochotni utratit.

Mohlo by vás zajímat

Podle nové zprávy analytické společnosti Appfigures se aplikace ChatGPT stala nejen lídrem mezi AI asistenty, ale také přinesla rekordní čísla v oblasti příjmů na jedno stažení.

Strmý růst příjmů i stažení

Od svého uvedení v květnu 2023 vygenerovala mobilní aplikace ChatGPT na iOS a Androidu už 2 miliardy dolarů v celosvětových uživatelských útratách. Jen v roce 2025 došlo k ohromnému meziročnímu nárůstu o 673 %. Aplikace si zároveň drží neuvěřitelnou dynamiku růstu v počtu stažení. Jen v roce 2025 byla stažena 318 milionkrát, což je 2,8× více než ve stejném období loňského roku.

Indie i USA

Nejvíce instalací pochází z Indie, která tvoří 13,7 % celkových stažení. Na druhém místě jsou Spojené státy s 10,3 %. Přesto právě američtí uživatelé dominují v utrácení – tvoří téměř 40 % všech příjmů, přičemž průměrná útrata na jedno stažení dosahuje 10 dolarů. Druhé Německo má už jen 5,3 % podíl na příjmech.

Neohrožený lídr mezi AI asistenty

ChatGPT navíc vede i v celosvětových příjmech na instalaci – v průměru 2,91 dolaru na uživatele. Pro srovnání: Claude dosahuje 2,55 dolaru, Grok jen 0,75 dolaru a Copilot dokonce pouhých 0,27 dolaru. Slabší výsledky Groku lze přičíst pozdějšímu startu na mobilních platformách – ačkoli xAI uvedlo chatbot v listopadu 2023, aplikace pro iOS vyšla až v lednu 2025 a pro Android v březnu.

ChatGPT statistiky 2025

Musk versus OpenAI

Zpráva přichází jen několik dní poté, co Elon Musk obvinil Apple z údajného zvýhodňování OpenAI a tvrdil, že je „nemožné“, aby jiný chatbot ovládl žebříčky App Storu. Grok dokonce jeho tvrzení ironicky popřel. Aktuální data ale ukazují, že rozdíl mezi ChatGPT a konkurencí je propastný – a to nejen v počtu instalací, ale především v příjmech. Jen v roce 2025 zatím ChatGPT vydělal 1,35 miliardy dolarů z mobilních aplikací, což je 53× více než Grok, který skončil na druhém místě s 25,6 miliony dolarů.

Mohlo by vás zajímat

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.