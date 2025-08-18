Zásadní vylepšení foťáku pro iPhone 17 Pro (Max) potvrzeno dalším zdrojem!

S blížícím se představením nové generace iPhone se dostává na světlo světa i čím dál tím víc informací, které novinky s předstihem poodhalují. Před pár desítkami hodin byla například znovu potvrzena jedna z nejzásadnějších novinek řady Pro. Konkrétně tom že má iPhone 17 Pro Max dostat zásadně vylepšený teleobjektiv, který by měl patřit k tomu nejlepšímu, co dnes na smartphonech najdeme. S informací, kterou jsme v minulosti slyšeli již několikrát, nyní opět přišel leaker Instant Digital, jenž má na čínské síti Weibo téměř 1,5 milionu sledujících.
Určitý háček je nicméně v tom, že zatímco některé spekulace naznačují, že 48Mpx teleobjektiv dostanou oba modely iPhone 17 Pro i Pro Max, jiné zdroje, včetně analytika Ming-Chi Kua, zmiňují, že by exkluzivně mohl připadnout pouze většímu z dvojice. Ať už to ale dopadne jakkoliv, očekává se, že novinka nabídne až 8× optický zoom, což by oproti současné generaci znamenalo obrovský posun.
Ještě zásadnější novinkou má však být také pohyblivá konstrukce čočky, která umožní přepínat mezi ohniskovými vzdálenostmi – konkrétně mezi 5× až 8× optickým přiblížením. Díky tomu tak nebude nutné používat triky v podobě ořezávání snímače, což zaručí vyšší kvalitu obrazu. Právě složitější konstrukce ale vyžaduje více prostoru, což by mohlo vysvětlovat, proč se u letošních Pro modelů očekává ještě výraznější zvětšení fotomodulu.
Pro srovnání, aktuální iPhone 16 Pro má stále „jen“ 12Mpx teleobjektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností 120 mm, který nabízí 5× optický zoom. Apple sice u těchto modelů uvádí i možnost 2× optického přiblížení, to je ale řešeno pomocí hlavního snímače a ořezu jeho výřezu, kdy se ze 48MPx snímku vyřízne 12MPx.
Pokud se vám zdá předpověď leakera až moc fantastická, není od věci dodat, že Instant Digital má za sebou už několik přesných úniků, například příchod žluté varianty iPhonu 14 nebo titanového Milanese Loopu pro Apple Watch Ultra 2, ale jeho stoprocentní spolehlivost potvrzena není. Jisté je tak zatím jen to, že Apple novou řadu iPhone 17 představí už za méně než měsíc.