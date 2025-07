Proč dostane iPhone 17 Pro obří zadní fotomodul? Nejspíš za to může tato novinka

V posledních dnech se čím dál častěji mluví o tom, že iPhone 17 Pro přinese výrazný skok v oblasti fotografování, a to konkrétně díky novému 8× optickému zoomu. A právě ten by mohl být hlavním důvodem, proč se letos počítá s ještě výraznějším zvětšením zadního fotomodulu.

Zatímco iPhone 16 Pro nabízí „jen“ 5× optický zoom díky pevně nasazenému teleobjektivu s ohniskem 120 mm, nová generace by podle uniklých informací měla dostat pohyblivý teleobjektiv, schopný pracovat s více ohniskovými vzdálenostmi. Jinými slovy, uživatelé by mohli plynule přepínat mezi 5× a 8× optickým zoomem, a to bez jakýchkoli triků typu výřez ze snímku, které Apple nyní používá například pro 2× zoom u hlavního snímače.

Takový systém ale potřebuje více místa, protože mechanika umožňující pohyb objektivu je výrazně složitější než u klasického pevného modulu. Právě proto se spekuluje, že nový kamerový výstupek u iPhonu 17 Pro bude větší než kdy dřív a to nejen výškově, ale i objemově, aby pojmul vše potřebné. Podle úniků by mechanika mohla být umístěna uprostřed fotomodulu, mezi čočkami a prvky jako LED blesk, mikrofon nebo LiDAR skener. Zatím se samozřejmě jedná pouze o nepotvrzené spekulace, nicméně Apple by měl novou řadu iPhonů představit už zhruba za šest týdnů, takže se velmi brzy dozvíme, jestli se 8× zoom skutečně stane realitou. A pokud ano, půjde o jednu z největších novinek fotoaparátu za poslední roky.