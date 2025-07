iPhone 17 Pro prý přinese další tlačítko! Tentokrát jen pro fotoaparát

O iPhone 17 Pro (Max) je v posledních hodinách slyšet opravdu hodně a jak se zdá, ještě chvíli o těchto modelech uslyšíme. Kromě objektivu a nové aplikace má být totiž iPhone 17 Pro vybaven i dalším hardwarovým bonusem, který potěší hlavně milovníky focení a natáčení. Na horní hraně zařízení se má podle informací portálu MacRumors objevit zcela nové Camera Control tlačítko, jehož účelem bude rychlý přístup k fotoaparátu a nastavení spojeným s focením či natáčením.

Nové tlačítko by údajně doplnilo aktuální kamerové tlačítko na boční hraně iPhonu 16, které Apple představil loni jako jednu z tichých, ale vítaných novinek. Je nicméně otázkou, co přesně by mělo nové tlačítko přinést, když už jedno fyzické ovládání foťáku na boku telefonu máme. Teoreticky by se mohlo jednat například o spouštěč dodatečných efektů a tak podobně – tedy jinými slovy o doplněk, který by de facto doplnil současnou funkčnost bočního Ovládání fotoaparátu.

Ve spojení s informacemi o novém teleobjektivu, třech 48MPx senzorech a důrazu na video se tak zdá, že Apple připravuje největší kamerovou evoluci od dob iPhonu 11 Pro. A pokud se zmíněné novinky opravdu potvrdí, bude iPhone 17 Pro pro foto a video nadšence neodolatelným upgradem. A nyní tak už jen nezbývá než doufat, že se všechny novinky ohledně fotoaparátu objeví nejen na větším iPhone 17 Pro Max, ale najdou si cestu i na menší iPhone 17 Pro.