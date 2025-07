iPhone 17: Vše, co víme o nové generaci iPhonu (datum vydání, design, novinky)

Poslední aktualizace: [17. 7. 2025]

Modelová řada iPhone 17 sice ještě nebyla oficiálně představena, ale jak už bývá zvykem, už nyní kolem ní koluje množství více čí méně důvěryhodných informací, ať už od analytiků, dodavatelů nebo z úniků výrobní dokumentace. Tento průběžně aktualizovaný článek slouží jako centrum všech dostupných novinek a spekulací od data vydání přes design a displej až po čip, fotoaparáty a očekávané ceny. Najdete v něm tedy vše důležité a to až do samotného vydání iPhone 17, jelikož jej budeme průběžně aktualizovat.

iPhone 17: Přehled novinek, spekulací a úniků [Průběžně aktualizováno]

V tomto článku naleznete:

Datum vydání a představení iPhone 17

Design: Změní Apple vzhled iPhonu 17?

Displej: Technologie, velikosti a Always-On

iPhone 17 Pro a Pro Max: Prémiové modely pod drobnohledem

Výkon a čip: Jaký procesor bude v iPhonu 17?

Fotoaparáty: Nové čočky a funkce?

Baterie a výdrž: Co čekat?

Cena a dostupnost modelů

Srovnání: iPhone 17 vs iPhone 16

Nejčastější otázky (FAQ)

Související články

Datum vydání a představení iPhone 17

Apple s největší pravděpodobností opět představí novou řadu iPhonů během první poloviny září, v rámci každoroční keynote. Nedávno pak uniklo na internet potenciální datum představení, respektive pak rozmezí několika dní. O únik se postaral respektovaný novinář Mark Gurman z Bloombergu, díky čemuž se tak jeví tyto informace jako velmi pravděpodobné.

Datum vydání a představení iPhone 17 je podle něj následující:

Představení: pondělí 8. září, úterý 9. září nebo středa 10. září

pondělí 8. září, úterý 9. září nebo středa 10. září Zahájení předobjednávek: pátek 19. září

pátek 19. září První kusy u zákazníků: pátek 26. září

Zároveň je třeba počítat s tím, že některé modely (např. 17 Air či 17 Pro Max) mohou mít dorazit na pulty obchodů později kvůli problémům s výrobou. O těch sice letos zatím příliš neslýcháme, nicméně vyloučit je samozřejmě nelze, protože se mohou objevit až ve chvíli, kdy je výroba rozběhnuta na plné obrátky. Zároveň je třeba dodat, že dostupnost telefonů jako taková bude prakticky 100% minimálně ze startu horší kvůli tomu vysoké poptávce ze strany zákazníků.

Jeden z prvních konceptů iPhone 17 Air iPhone 17 Air Koncept 2025-05-15 v 14.38.26 iPhone 17 Air Koncept 2025-05-15 v 14.38.37 iPhone 17 Air Koncept 2025-05-15 v 14.38.48 iPhone 17 Air Koncept 2025-05-15 v 14.38.56 iPhone 17 Air Koncept 2025-05-15 v 14.39.02 iPhone 17 Air Koncept 2025-05-15 v 14.38.11 iPhone 17 Air Koncept 2025-05-15 v 14.37.59 iPhone 17 Air Koncept 2025-05-15 v 14.36.56 iPhone 17 Air Koncept 2025-05-15 v 14.36.48 iPhone 17 Air Koncept 2025-05-15 v 14.38.19 Vstoupit do galerie

Jaké modely iPhone 17 dorazí

I letos bychom se měli dočkat hned 4 modelů iPhone s tím, že se nabídka bude skládat z:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Z nabídky Apple tedy meziročně vypadne základní model Plus, který bude nahrazen právě modelem 17 Air coby zástupcem střední třídy. Tomu budou odpovídat i jeho technické specifikace, které by měly být zhruba na půli cesty mezi základním iPhone 17 a high-endovým iPhone 17 Pro (Max)

Design: Změní Apple vzhled iPhonu 17?

Vizuální stránka iPhonu se v posledních letech měnila pozvolna, ale letošní generace by mohla přinést větší skok. Podle úniků Apple například zvažuje:

zmenšení Dynamic Islandu u všech modelů iPhone 17

supertenké tělo u iPhone 17 Air

„nové“ materiály u rámů (návrat hliníkového rámečku na iPhone 17 Pro/Max)

Zatímco základní iPhone 17 má designově vypadat víceméně jako nynější iPhone 16 (snad jen s užšími rámečky kolem displeje), iPhone 17 Air by měl zaujmout mimořádnou tenkostí kolem 5,5 mm. Počítá se u něj s nasazením titanového rámečku a zadního oválného fotomodulu ve stylu telefonů Google Pixel. iPhone 17 Pro a Pro Max pak mají nabídnout taktéž široký zadní fotomodul od strany ke straně, který se tak stane i jejich hlavním poznávacím znakem.

Takto by měl vypadat iPhone 17 Air iPhone 17 Air v ruce 2 iPhone 17 Air v ruce 3 iPhone 17 Air v ruce 4 iPhone 17 Air v ruce 1 Vstoupit do galerie

Takto by měl vypadat iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro 1 iPhone 17 Pro 2 iPhone 17 Pro logo 2 iPhone 17 Pro logo 3 Gv5uiI0WAAA5OZN Nová fotka iPhone 17 Pro Vstoupit do galerie

Barvy iPhone 17, 17 Air a 17 Pro

iPhone 17

Černá (stejná jako u iPhonu 16)

Bílá (stejná jako u iPhonu 16)

Ocelově šedá – Pantone 18-4005 TPG

Zelená – Pantone 2282 U

Fialová – Pantone 530 U

Světle modrá – Pantone 658 U

iPhone 17 Air

Černá (stejná jako u iPhonu 16)

Bílá (chladnější a jasnější než u iPhonu 16)

Světle modrá – Pantone 657 U

Světle zlatá – Pantone 11-0604 TPG Gardenia

iPhone 17 Pro a 17 Pro Max

Černá (stejná jako u iPhonu 16 Pro)

Bílá (stejná jako u iPhonu 16 Pro)

Šedá (podobná Natural Titanium)

Tmavě modrá – Pantone 19-4025 TPG Mood Indigo

Oranžová – Pantone 15-1243 TCX Papaya

Displej: Technologie, velikosti a Always-On

Očekává se, že základní modely si zachovají OLED panely bez ProMotion, zatímco Pro modely dostanou LTPO OLED se 120Hz obnovovací frekvencí a funkcí Always-On. Velmi zajímavé je však to, že v souvislosti se základním iPhone 17 a modelem iPhone 17 Air se proslýchá o nasazení 120Hz obnovovací frekvence, byť možná ne ve variabilní verzi. Toto rozhodnutí by však mohlo mít negativní vliv na výdrž baterie těchto modelů a je proto otázkou, zda k němu Apple skutečně dojde.

Očekávané úhlopříčky displejů:

iPhone 17 – 6,3″

– 6,3″ iPhone 17 Air – 6,7″

– 6,7″ iPhone 17 Pro – 6,3″

– 6,3″ iPhone 17 Pro Max – 6,9″

Obecně se dá říci, že kromě mírného zvětšení displeje základního iPhone 17 a nasazení 120Hz obnovovací frekvence u základního a Air modelu se žádné velké upgrady displejů pro letošek neočekávají. V souvislosti s iPhone 17 Pro (Max) se sice čas od času spekuluje nad nasazením nové antireflexní vrstvy, která by měla zásadně zlepšit jeho čitelnost na slunci, avšak vzhledem k tomu, že spekulací na toto téma je jen velmi málo, je velkou otázkou, nakolik jsou tyto zvěsti pravdivé.

Co se pak týče Dynamic Islandu, ten buď zůstane zachován ve stávající podobně, nebo se jen mírně zmenší – pravděpodobně zúžením. Jakékoliv zásadnější upgrady se totiž očekávají až v příštím, potažmo přespříštím roce. Pokud se tedy Apple letos k něčemu v tomto směru odhodlá, pravděpodobně půjde spíš o upgrade ve stylu zúžení výřezu v displeji u iPhone 13 Pro vs 12 Pro.

iPhone 17 Pro a Pro Max: Prémiové modely pod drobnohledem

Řada Pro bude znovu vyhrazena pro náročnější uživatele. Očekává se například:

použití hliníkového rámečku namísto titanového kvůli snížení hmotnosti ,

, nový design s výraznýmm zadním fotomodulem ,

, vylepšený teleobjektiv s rozlišením 48MPx a přední fotoaparát s rozlišením 24MPx

a samozřejmě výkonnější A19 Pro čip spolu s 12GB RAM pamětí.

Řada Pro by se měla letos podle dostupných informací zaměřit primárně na zásadní vylepšení natáčecích schopností. Bohužel, co přesně si pod těmito slovy mnoha leakerů představit, není v tuto chvíli zcela jasné, byť se v minulosti spekulovalo například nad nasazením podpory 8K videa. Háček je nicméně v tom, že o natáčení do 8K se v souvislosti s iPhony hovoří už několik let, takže je třeba brát veškeré tyto zprávy s určitou rezervou.

Díky nové generaci čipu řady A lze od řady Pro očekávat rovněž to, že se jako již tradičně stanou iPhone 17 Pro a 17 Pro Max nejvýkonnějšími smartphony na světě. Díky pokročilejšímu 3nm výrobnímu procesu čipu bychom se pak měli dočkat mezigeneračně lepší výdrže baterie. A co je možná ještě zajímavější, šušká se i o přepracování vnitřního chladícího systému, který by měl být efektivnější a díky tomu by tak měl udržet telefon v přijatelných teplotách delší dobu.

Jeden z prvních konceptů iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro koncept 2025-05-07 v 11.52.27 iPhone 17 Pro koncept 2025-05-07 v 11.52.36 iPhone 17 Pro koncept 2025-05-07 v 11.52.44 iPhone 17 Pro koncept 2025-05-07 v 11.52.55 iPhone 17 Pro koncept 2025-05-07 v 11.53.06 iPhone 17 Pro koncept 2025-05-07 v 11.53.15 iPhone 17 Pro koncept 2025-05-07 v 11.53.52 iPhone 17 Pro koncept 2025-05-07 v 11.53.43 iPhone 17 Pro koncept 2025-05-07 v 11.53.36 iPhone 17 Pro koncept 2025-05-07 v 11.53.29 Vstoupit do galerie

Výkon a čip: Jaký procesor bude v iPhonu 17?

Zásadní novinkou řady Pro by měl být čip A19 Pro, který Apple pravděpodobně vyrobí 3nm procesem od TSMC. Výsledkem má být nižší spotřeba, vyšší výkon a lepší správa teploty. Základní modely pak mohou mít buď mírně upravenou verzi čipu ve formě prostého A19 bez přídomku „Pro“, který by se od Pro verze pravděpodobně lišil „jen“ v počtu grafických jader, nebo vsadí na A18 Pro z loňského roku. V tomto směru se bohužel zatím analytici nemohou shodnout.

Co se týče mezigeneračního nárůstu výkonu, poslední roky ukázaly, že mezigeneračně iPhony zrychlují zhruba o 20 až 30 % a proto se dá očekávat podobný skok i letos. To je sice papírově jistě zajímavé, nicméně při běžném používání se zřejmě jen stěží všimneme větší svižnosti telefonu či čehokoliv podobného. Například při renderingu videí a tak podobně bychom ale měli čekat kratší dobu.

Oproti řadě iPhone 16 lze očekávat u řady Pro nasazení 12GB RAM paměti, přičemž stejnou dávku dostane pravděpodobně i iPhone 17 Air. Naopak základní iPhone 17 údajně zůstane na 8GB RAM paměti. Určitým pozitivem je nicméně to, že AI funkce budou velmi pravděpodobně minimálně pro letošek 8GB RAM limitem neposkvrněny.

3D makety iPhone 17 iPhone 17 3D makety 7 iPhone 17 3D makety 7.jpg iPhone 17 3D makety 6.jpg iPhone 17 3D makety 2.jpg iPhone 17 Pro 1 iPhone 17 Pro 2 iPhone 17 Pro 3 iPhone 17 Pro 4 Vstoupit do galerie

Fotoaparáty: Nové objektivy a funkce?

Každá nová generace přináší i fotoaparáty s vylepšenou optikou. iPhone 17 Pro Max by měl dostat vylepšený teleobjektiv, zvažuje se také vylepšený hlavní senzor s větší plochou a vylepšená selfie kamera, u které se dokonce spekuluje o umístění pod displej. Poslední zprávy ale hovoří tak, že pod displej se budou fotoaparáty stěhovat až v příštích letech, kvůli čemuž tak pravděpodobně Apple nějak zásadně nezmění ani Dynamic Island.

iPhone 17

Do vínku dostane zadní fotosoustavu složenou ze 48MPx Fusion (širokoúhlého) objektivu a pravděpodobně 48MPx ultraširokoúhlého objektivu, díky čemuž si tak meziročně polepší a stane se komplexnějším řešením. Díky falešnému 2x „optickému“ zoomu, který Apple díky vysokému rozlišení hlavního foťáku nabízí, navíc nabídne i relativně přívětivé přiblížení.

iPhone 17 Air

Počítá se u něj jen s jedním zadním objektivem, prakticky 100% pak 48MPx Fusion (širokoúhlým) objektivem shodným s tím, který Apple nasadí u iPhone 17 Pro (Max). I zde bude samozřejmě k dispozici 2x „optický“ zoom, díky čemuž nebude problém fotit s přiblížením bez ztráty kvality. Zamrzí zde ale absence efektu rybího oka, kterého lze docílit jen na ultraširokoúhlý objektiv.

iPhone 17 Pro/Max

Zadní fotomodul těchto modelů se bude opět skládat z trojice foťáku – konkrétně 48MPx Fusion (širokoúhlého), 48MPx ultraširokoúhlého a nově i 48MPx teleobjektivu. Právě teleobjektiv by pak měl být extrémně zajímavou záležitostí, jelikož nabídne nejen lepší rozlišení, ale spekuluje se u něj i nad tím, zda nenabídne buď vyšší optické přiblížení, nebo naopak nižší než tomu je u řady 16 Pro (Max). Ta totiž nabízí 5x optický zoom, což není úplně ideální hodnota pro portréty a ve výsledku ani až tak moc nepřiblíží objekty. Apple tak zřejmě přemýšlí, zda se vydá cestou lepšího přiblížení vzdálených objektů, nebo naopak zvolí možnost upravit zoom teleobjektivu tak, aby byl vhodnější pro focení portértů.

Fotogalerie #4 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.15.21 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.15.10 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.15.28 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.15.35 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.15.44 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.15.51 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.16.00 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.16.10 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.16.17 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.16.25 Vstoupit do galerie

Baterie a výdrž: Co čekat?

Změny v kapacitách baterií nejsou zatím potvrzené, ale s novým čipem A19 (Pro) by mohla přijít citelně lepší výdrž a to i u modelů Pro, které bývají energeticky náročnější. Zaznívají také informace o možném přechodu na novou chemii článků a rychlejší bezdrátové nabíjení. Konkrétně se šušká o podpoře Qi 2.2, která by měla umožnit nabíjet iPhone až 25W bezdrátově i jinými nežli MagSafe nabíječkami. Zásadní zprávou je pak to, že se údajně chystá i MagSafe 3 nabíječka, která by měla dokázat nové iPhony nabíjet až 45W bezdrátově, což je ve výsledku víc než kolik zvládají přijímat iPhone 16 (Pro) kabelově. Právě s ohledem na tuto skutečnost tak lze očekávat, že se rychlost kabelového nabíjení minimálně vyrovná na 45W, ne-li ještě zrychlí.

Cena a dostupnost modelů

Očekává se, že Apple ponechá většinu cen na úrovni iPhonu 16, ale Pro modely mohou kvůli dražším materiálům a komponentům mírně podražit. U iPhone 17 Air se pak obecně počítá s tím, že jej bude Apple cenově považovat za nástupce iPhone 16 Plus a tedy bude kalkulovat s +- stejnými cenovkami. To by znamenalo, že:

iPhone 17 – Od 799 dolarů/ 23 990 Kč

– Od 799 dolarů/ 23 990 Kč iPhone 17 Air – Od 899 dolarů/ 26 990 Kč

– Od 899 dolarů/ 26 990 Kč iPhone 17 Pro – Od 999 dolarů/ 29 990 Kč

– Od 999 dolarů/ 29 990 Kč iPhone 17 Pro Max – Od 1199 dolarů/ 35 990 Kč

Co se týče dostupnosti v Česku, počítáme s tím, že ČR bude mít start prodejů opět ve stejné vlně jako loni – tedy v té první spolu například s USA, Německem, Francií a spoustou dalších zemí. Pozitivem pro Čechy je pak to, že kurz dolarů vůči koruně je dlouhodobě docela stabilní a hlavně příznivý, takže nezdraží-li Apple v USA, pravděpodobně ani v Česku k tomu nedojde.

Nákresy všech iPhone 17 iPhone 17 Air CAD1 iPhone 17 Air zezadu iPhone 17 Air CAD2 iPhone 17 Air zepředu iPhone 17 CAD 1 iPhone 17 zepředu iPhone 17 Pro CAD 1 iPhone 17 Pro Max zepředu iPhone 17 CAD 2 iPhone 17 zezadu iPhone 17 Pro CAD 2 iPhone 17 Pro Max zezadu iPhone 17 Pro CAD iPhone 17 Pro zepředu iPhone 17 Pro CAD (kopie) iPhone 17 Pro zezadu iPhone 17 CAD renders 1 iPhone 17 Pro Max iPhone 17 CAD renders 2 iPhone 17 Pro iPhone 17 CAD renders 3 iPhone 17 Air iPhone 17 CAD renders 4 iPhone 17 Pro Max iPhone 17 CAD renders 6 iPhone 17 Air iPhone 17 CAD renders 5 iPhone 17 Pro iPhone 17 CAD renders 7 iPhone 17 iPhone 17 CAD renders 8 iPhone 17 Vstoupit do galerie

Nejčastější otázky (FAQ)

Kdy Apple představí iPhone 17?

Pravděpodobně ve 2. zářijovém týdnu od 8. do 12. září, nejspíš pak buď v pondělí 8., úterý 9. nebo středu 10. září.

Jaký je rozdíl mezi iPhonem 17 a iPhonem 17 Pro?

iPhone 17 je základní model řady 17 s nižším výkonem či RAM pamětí, potažmo s horším fotoaparátem a displejem. iPhone 17 Pro je naopak high-end, který nabídne to nejlepší, co je Apple v současnosti schopen koncovému zákazníkovi v rámci telefonů nabídnout.

Dostane iPhone 17 nový design?

Základní iPhone 17 nový design nedostane, řada Pro se však dočká proměny zad, na kterých se zadní fotomodul roztáhne od okraji k okraji a zabere tak celou horní část telefonu. Rovněž by se mělo logo Apple na zádech Pro modelu posunout níže. Design iPhone 17 Air pak bude do jisté míry kopírovat design iPhone 17 Pro, avšak skrze nasazení jednoho zadního foťáku bude jeho zadní fotomodul nižší.

Vyplatí se upgradovat z iPhonu 16?

Obecně se očekává, že se mezigeneračně iPhone 16 (Pro) a 17 (Pro) nebudou nějak zásadně lišit, takže přechod pro každého nebude. Uživatel si naopak bude muset zodpovědět otázku, zda mají vylešpení nové modelové řady specifické výhody přesně pro něj.

Bude mít iPhone 17 periskopický zoom?

Ne, bude spoléhat buď stále na falešný optický zoom v případě iPhone 17 a 17 Air, nebo na klasický teleobjektiv v případě iPhone 17 Pro (Max).

