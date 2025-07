Kapacita baterie iPhone 17 Air znovu unikla na internet! A opět je naprosto tristní

Apple se letos na podzim chystá opět překvapit. Do nabídky totiž přibude zcela nový model iPhone 17 Air, který má zaujmout ultra tenkým tělem a elegantním designem. Jenže jak už to u podobně štíhlých zařízení bývá, někde se muselo šetřit a v tomto případě to podle všeho odnesla kapacita baterie.

Již dlouhé měsíce se spekuluje o tom, že nový Air přinese nižší výdrž na jedno nabití, než na jakou jsme v posledních letech u iPhonů zvyklí. Teď ale vše dostává jasnější obrysy. Podle nedávných informací od známého leakerského účtu yeux1122 dostane iPhone 17 Air baterii o kapacitě 2800 mAh, což je výrazně méně než třeba iPhone 16 nebo 16 Pro, které se pohybovaly kolem 3500 mAh. A to přitom nový Air nabídne větší displej než tyto modely.

Informaci nyní před pár hodinami potvrdil i další zdroj, konkrétně leaker Instant Digital na čínské sociální síti Weibo. Ten tvrdí, že baterie v iPhonu 17 Air „nepřekročí 3000 mAh“, což potvrzuje dosavadní spekulace. I kdyby se Apple blížil této hranici, pořád to bude o poznání méně než u modelu iPhone 17 Pro Max, u kterého se hovoří o kapacitě kolem 5000 mAh, nebo iPhone 16 Plus s kapacitou 4 674 mAh. Přitom z hlediska úhlopříčky displeje by se mělo jednat o vcelku podobná zařízení. U iPhone 17 Air se totiž počítá s nasazením 6,6“ panelu.

Dobrou zprávou ale je, že Apple zřejmě nenechává nic náhodě. V iOS 26 se totiž objeví nový adaptivní režim napájení, který má výdrž baterie prodloužit. Nakolik toto softwarová vychytávka použitelnost zejména iPhone 17 Air zachrání ale můžeme zatím samozřejmě jen hádat, byť upřímně máme v redakci strach, že to zas takové terno nebude.

Obecně se dá očekávat, že právě slabší výdrž bude u iPhonu 17 Air nejčastěji kritizovaným kompromisem. Apple ale evidentně vsází na to, že design, tenkost a celková elegance nového modelu zákazníky zaujme natolik, že kvůli tomu nižší výdrž akceptují, obzvlášť když budou k dispozici prostředky, jak ji alespoň částečně kompenzovat. A jak to máte vy? Dáte raději přednost designu, nebo výdrži baterie?