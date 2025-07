iPhone 17 Pro možná dorazí v „Liquid Glass“ barvě! Nový odstín má ladit s iOS 26

Zatímco většina úniků kolem iPhone 17 se točí kolem mezigeneračních hardwarových změn a výbavy, čerstvý únik informací z Číny ukazuje, že by kalifornský gigant mohl překvapit i s barvami, respektive s jednou hodně speciální. Podle dobře informovaného leakera Instant Digital známého z platformy Weibo totiž Apple chystá unikátní odstín pro iPhone 17 Pro, který má ladit s vizuálním stylem systému iOS 26, označovaným jako „Liquid Glass“.

Leaker tvrdí konkrétně to, že nová barva sice bude „technicky bílá“, ale bude se měnit podle světla a úhlu pohledu, což přesně odpovídá estetice skleněných prvků v iOS 26. Pokud je tedy vše pravda, Apple se může pokusit de facto propojit hardware a software způsobem, jaký jsme tu ještě neměli. Jinými slovy, možná nás čeká telefon, který nejen že vypadá jako součást systému, ale doslova s ním vizuálně splývá.

Co se samotného leakera týče, Instant Digital má na svém kontě několik přesných úniků – třeba žlutou barvu u iPhonů 14 nebo titaniový milánský tah pro Apple Watch Ultra 2. Ne vždy se ale trefil, takže je třeba jeho slova brát s určitým odstupem. Pravdou však je, že jeho slova vůbec nezní nereálně. Už dříve se spekulovalo, že iPhone 17 Pro by mohl přijít i v měděné, tmavě modré, šedé nebo černé variantě, přičemž se počítá samozřejmě i s bílou. A právě u bílé je teď stále větší šance, že ve skutečnosti vůbec bílá nebude, nebo minimálně ne klasická.

Zajímavostí je i to, že podle leakerů jako Majin Bu se v zákulisí Apple testuje i „transparentní“ prstenec pro čočky fotoaparátu, což by též mohlo naznačovat, že „tekutá“ barva může být za rohem. Na potvrzení si ale budeme muset ještě pár týdnů počkat. Řada iPhone 17 by se měla tradičně představit v září, a jestli bude mít některý model opravdu vzhled jako ze sci-fi, pak je to sázka právě na iPhone 17 Pro.